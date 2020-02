Les frères Bryan reçoivent une clé de la ville de Delray Beach

Les Bryan Brothers ont reçu une clé de la ville de Delray Beach lors d’une cérémonie spéciale mardi soir à l’ATP Delray Beach Open, selon le site Web de l’ATP Tour. Les Bryans ont connu un grand succès par le passé lors de ce tournoi, remportant le titre de double à cinq reprises à Delray Beach, y compris l’année dernière.

Lors de la cérémonie, Bob Bryan a commenté: «Merci pour cette clé prestigieuse. S’il manque quelque chose dans votre maison ce soir, c’est probablement [because of] cette. C’est un endroit très spécial pour nous. C’est notre tournoi local, beaucoup de souvenirs spéciaux ».

Les Bryans sont les têtes de série du tournoi de cette année et disputeront leur match du premier tour mercredi. Ils étaient programmés pour Nick Kyrgios / Jordan Thompson mais avec le retrait de Kyrgios du tournoi, ils joueront désormais une équipe alternative selon le dernier tirage mis à jour sur le site Web du tournoi.

Ce sera leur 13e participation au tournoi de Delray Beach. Les Bryans ont annoncé qu’ils prendraient leur retraite après l’US Open 2020. Ils sont l’équipe la plus réussie de l’histoire du double – ayant remporté un record de l’ère Open 118 trophées, y compris les quatre tournois du Grand Chelem, les neuf Masters 1000 de l’ATP, les finales Nitto ATP (quatre fois) et une médaille d’or olympique. Ils détiennent également le record d’équipe de tous les titres du Grand Chelem avec 16 et la plupart des titres ATP Masters 1000 avec 39.