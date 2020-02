Les frères Bryan se succèdent à Delray Beach

Les Américains Bob Bryan et Mike Bryan ont remporté leur sixième titre au Delray Beach Open lors de leur dernière saison professionnelle après s’être remis d’un set down pour battre les têtes de série no 4 Luke Bambridge et Ben McLachlan 3-6 7-5 10-5 en finale. Après avoir perdu deux fois leur service dans le premier set, les frères Bryan ont réussi à conserver leur service dans le deuxième set et ont également réclamé la seule pause de l’ensemble dans le 11e match pour forcer un décideur.

Les Bryans, qui prendront leur retraite après l’US Open, ont ensuite dominé le bris d’égalité du match pour terminer une victoire de retour, défendre avec succès leur titre lors de l’événement et ravir les fans locaux. Fait intéressant, Bambridge et McLachlan ont remporté deux points de plus que les frères Bryan, mais ont tout de même perdu le match puisqu’ils ont remporté 62 points tandis que les Bryans ont remporté 60 points en une heure et 22 minutes d’action.

Ailleurs, le favori à domicile Nicolas Mahut et le Vasek Pospisil du Canada ont tout gagné à Marseille après avoir battu Wesley Koolhof et Nikola Mektic, deuxièmes têtes de série, 6-3 6-4 en une heure et 12 minutes de dernière action. Mahut et Pospisil, qui se sont associés cette semaine pour la première fois depuis la conquête du titre du double de Rotterdam 2016, ont réclamé une pause dans chaque set pour remporter leur deuxième titre par équipe.

Mahut et Pospisil ont fait une superbe démonstration de service en tirant 10 as, en remportant 85% de leurs premiers points de service et

sauvé les deux points de rupture auxquels ils étaient confrontés en route pour terminer la semaine à Marseille sans un set abandonné.

À l’Open de Rio, Marcel Granollers et Horacio Zeballos, troisièmes têtes de série, ont devancé les Italiens Salvatore Caruso et Federico Gaio dans une finale serrée 6-4 5-7 10-7 pour soulever leur titre d’équipe. Granollers et Zeballos ont perdu leur service deux fois dans le premier set mais ont tout de même remporté le premier match après avoir battu les Italiens trois fois dans le premier set.

Après un premier set plein de pauses, les équipes ont bien mieux servi dans le deuxième set car Caruso et Gaio ont réclamé la seule pause du set lors du 11e match pour forcer un décideur. Les Italiens semblaient alors se diriger vers une victoire surprise de retour en finale, mais Granollers et Zeballos ont remporté six points d’affilée pour se remettre d’un déficit de 7-4 en bris d’égalité et remporter le titre.