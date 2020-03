Les «frères Tsitsipas» se rencontrent contre les Philippines

C’est vrai qu’ils n’étaient pas les rivaux les plus puissants, mais on connaît déjà les pièges qu’une compétition comme celle-là Coupe Davis. Ils ont fait face Philippines et Grèce dans le Groupe mondial II avec un rôle clair et un focus sur le groupe de visiteurs. Stefanos Tsitsipas Il a ouvert l’égalité contre Alberto Lim avec une victoire facile 6-2 et 6-1. Curieusement, ce serait le même résultat que quelques minutes plus tard, il allait imprimer son frère, Petros Tsitsipas, au numéro un de l’équipe philippine, Jeson Patrombon. Une journée très paisible pour les Hellènes.

