Les frères Zverev joueront en double au Indian Wells Challenger

L’Allemand Alexander Zverev, le mieux classé, est prêt à jouer sur le Challenger Tour pour la première fois depuis 2015 alors qu’il fera équipe avec son frère Mischa Zverev pour des doubles au Challenger Indian Wells. Les frères Zverev, qui ont remporté deux titres ATP ensemble, ont disputé leur premier tournoi de la saison cette semaine à Acapulco – où ils n’ont pas réussi à défendre leur titre après avoir perdu en quart de finale.

Les Zverevs, classés au troisième rang du tableau principal d’Indian Wells Challenger, ont été tirés au sort pour rencontrer au premier tour les Américains Sebastian Korda et Mitchell Krueger – qui ont reçu un joker dans l’événement. Le numéro 7 mondial Alexander Zverev – qui manque de matches car il n’a pas beaucoup joué depuis l’Open d’Australie – utilisera l’Indian Wells Challenger comme préparation pour l’Indian Wells Masters, qui débutera le 09 mars.

Après avoir récolté trois défaites et zéro victoire à la première Coupe ATP, Alexander Zverev a levé son jeu à l’Open d’Australie et a fait sa première demi-finale du Grand Chelem avant de perdre contre Dominic Thiem. Lors de son premier tournoi depuis l’Open d’Australie, Alexander Zverev a subi une sortie choc en huitièmes de finale à Acapulco alors qu’il était battu en deux sets par l’Américain Tommy Paul. Reste à savoir si les frères Zverev pourront faire sensation au Indian Wells Challenger et décrocher le titre.