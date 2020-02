Les gens de Delray Beach sont très excités par le tennis

La star de tennis canadienne Milos Raonic était heureuse d’avoir réussi à survivre à une première alerte dans son premier match à Delray Beach et que son niveau se soit amélioré au fil du match. Raonic, tête de série no 2, a dépassé l’heureux perdant Denis Istomin 6-2 6-2 en un peu plus d’une heure de jeu pour organiser une rencontre de huitièmes de finale contre Cedric-Marcel Stebe.

Istomin, deux fois champion de l’ATP, a eu ses chances au début, mais n’a pas réussi à convertir, Raonic ayant enregistré deux points de rupture lors du quatrième match du premier set. Le jeu d’Istomin s’est effondré après avoir échoué à battre Raonic lors du quatrième match alors que le Canadien a réclamé trois pauses consécutives pour gagner sept matchs de suite et prendre une avance de 6-2 2-0.

Istomin a servi le troisième match du deuxième set pour arrêter la course de Raonic mais cela n’a rien changé puisque le Canadien a mérité une pause pour clore confortablement le match. “J’ai eu une petite frayeur au début et je suis sorti des ennuis, mais j’ai joué solide tout le long du parcours et il y a beaucoup de points positifs à prendre”, a déclaré Raonic, selon le circuit ATP.

«Les gens ici sont très enthousiastes à propos du tennis et il y a beaucoup de Canadiens, ce qui rend les choses plus amusantes.»