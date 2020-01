“Les gens me craignent évidemment:” Sofia Kenin

Lorsque Sofia Kenin et Coco Gauff ont joué dimanche lors de l’Open d’Australie 2020, l’âge combiné des deux joueurs était inférieur à l’âge du joueur le plus âgé de la compétition.

Mais la maturité dont le duo a fait preuve pendant le match témoignait du genre de talents qu’ils étaient. Ils ont fait preuve d’un tempérament impressionnant lorsque le premier set s’est disputé.

Gauff, 15 ans, entrait dans le match après avoir déjà battu Venus Williams et Naomi Osaka. Cependant, elle ne pouvait pas en faire assez pour dépasser Kenin dimanche.

Coco Gauff

Kenin, 21 ans, est revenu de manière impressionnante après avoir perdu le premier set lors d’un bris d’égalité en remportant le match 6-7 (5), 6-3, 6-0.

Après la victoire, Kenin a dit qu’elle avait fait beaucoup de chemin pour ne pas être reconnue et craindre.

«Je sais que les gens me craignent toujours, ce qui est bien. Je me suis établi, j’ai travaillé dur pour arriver là où je suis, je me souviens de la position où les gens ne me craignaient pas vraiment. Ils ne me connaissaient pas ou quoi que ce soit. J’ai donc dû m’installer », a-t-elle déclaré.

«Je pense que c’est bien, ils savent que je suis un compétiteur coriace. Je vais me battre là-bas, cela me donne beaucoup de confiance que je fais quelque chose de bien, et je vais simplement continuer. »

Sofia Kenin jouera Ons Jabeur en quart de finale

Après la victoire contre Coco Gauff, Kenin a réservé une place en quart de finale contre le numéro un mondial. 78 Ons Jaber.

🇺🇸🇺🇸🇺🇸

Voir également

Sofia Kenin, 21 ans, est la plus jeune quart-de-finale américaine @AustralianOpen depuis 2015 (Madison Keys, 19 ans). # AusOpen pic.twitter.com/mMEce4PqGi

– WTA Insider (@WTA_insider) 26 janvier 2020

Après avoir battu Johanna Konta et Caroline Garcia lors des deux premiers tours, la joueuse de tennis tunisienne a battu Caroline Wozniacki lors de son dernier match de tennis.

Jabeur a battu le Japonais Wang Qiang au quatrième tour pour réserver une naissance en quart de finale contre Kenin.