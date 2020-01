Les gens ne connaissent pas bien Daniil Medvedev, ce n’est pas un mauvais garçon

Le n ° 338 du monde russe Konstantin Kravchuk insiste sur le fait que son compatriote Daniil Medvedev est un bon gars et qu’il est un peu mal compris par le grand public. Medvedev, qui a disputé neuf finales en 2019 et obtenu le meilleur classement en carrière de No.

4 dans le monde, a été étiqueté comme un “mauvais garçon” après avoir eu plusieurs moments négatifs sur le terrain. “Et je ne suis absolument pas d’accord pour dire que Medvedev est un mauvais garçon sur le terrain. Tout le monde ne le connaît pas bien, ne sait pas ce qu’il est et pourquoi il se comporte de cette façon”, a déclaré Kravchuk à Maria Nikulashkina de Sport-Express Russia.

Le Russe de 23 ans n’a pas réussi à décrocher son premier titre du Grand Chelem l’an dernier alors qu’il avait été battu par le numéro un mondial Rafael Nadal lors d’une finale de cinq sets de l’US Open. “Je suppose que Medvedev est en mesure de remporter un Grand Chelem cette année.

Je pense que oui à cause de ce que j’ai vu. Il est vraiment bon “, a déclaré Kravchuk. En parlant de Medvedev, l’ancien numéro 78 mondial Kravchuk a également mentionné Karen Khachanov, 16e, et a félicité le champion des Masters de Paris 2018.” Les deux dernières saisons n’ont pas beaucoup changé Khachanov et Medvedev.

Ils sont plus matures maintenant, mais toujours les mêmes gars sympas et positifs. Ils ne pensent qu’à la façon de s’améliorer et de devenir plus forts et meilleurs “, a déclaré Kravchuk.