“Les gens ont regardé mon physique et ont jugé mes capacités”

Taylor Townsend est l’un des joueurs les plus intéressants de la tournée WTA. Elle s’est qualifiée pour le tableau principal de l’US Open 2019. Après avoir dépassé Kateryna Kozlova, elle a étonnamment battu le numéro quatre mondial Simona Halep, fraîchement sorti de la victoire aux championnats de Wimbledon en sauvant une balle de match.

Cela représentait la première victoire de Townsend contre un Top 10 après onze tentatives; le match a également eu un fort impact médiatique grâce aux 106 approches nettes de l’Américaine, qui font exception au tennis féminin. Au troisième tour, elle a battu Sorana Cîrstea à l’atterrissage pour la première fois en huitièmes de finale d’un Grand Chelem, où il a cependant perdu contre la future championne Bianca Andreescu.

Dans une nouvelle entrée dans la série d’essais photographiques de Behind the Racquet, Townsend a révélé les moments difficiles quand elle était enfant: «Aussi loin que je me souvienne, j’ai été exclue de la conversation. À l’âge de 2 ans, j’ai été exclu d’un programme de tennis et les réalisateurs ont dit à mes parents que j’étais gros, paresseux et incontrôlable.

Comment les gens peuvent déterminer cela à partir d’un enfant, je n’en ai aucune idée. Depuis le début, les gens ont regardé mon physique et ont automatiquement évalué mes capacités avant de marcher sur le terrain et de commencer à jouer. Le court de tennis était mon endroit heureux, où je me sentais libre et où les opinions importaient peu.

Avance rapide jusqu’à l’âge de 14 ans, j’avais été reconnu par l’USTA et déménagé seul en Floride dans l’espoir de m’améliorer et d’améliorer ma carrière de tennis, je ne savais pas à quoi cela ressemblait à l’époque. Je me souviens d’avoir perdu un match en simple dans un tournoi junior de l’ITF et jeté Noah (oui… ce Noah Rubin) sur le côté et lui ai dit: «Je ne pense pas que je suis fait pour être un joueur de simple.

Je ne peux pas gagner un match en simple, mais je gagne tout en double. Peut-être que mon chemin est choisi pour moi. »Noah a ensuite dit:« Non Taylor, ça va arriver, donnez-lui juste le temps. »La semaine suivante, j’ai gagné mon premier titre junior ITF à Tulsa, puis JR.

Aussie Open. À partir de ce moment, ma vie a changé et le succès auquel je aspirais, qui semblait si loin, était maintenant juste devant moi. Je suis devenu pro à 15 ans, et peu de temps après, j’ai été confronté à des problèmes que je n’aurais jamais imaginés.

J’ai découvert que ma mère me volait de l’argent et utilisait mes gains en argent et mes avances pour son bénéfice personnel. Cela a secoué mon monde parce que je me sentais trahi et perdu, mais cela m’a appris de nombreuses leçons précieuses.

Peu importe qui c’est, quand quelqu’un montre qui il est, croyez-le. Cette situation m’a également appris à ne jamais baisser la garde quand il s’agit de moi et de mes affaires. Avec le recul, je vois que c’était un processus de raffinage pour moi et mon entourage.

Je devais me débarrasser du poids mort. Je suis retourné chez moi à Atlanta et je me suis entouré de gens que je connaissais. Ça a été une route rocailleuse pour arriver là où je suis maintenant, mais finalement je ne changerais pas ça pour le monde.

Les expériences de dire non, de ne pas correspondre à «l’image», d’être honteux au niveau international, aux prises avec une dépression intérieure et des problèmes de confiance extérieure, m’ont toutes donné la force de me tenir debout et de posséder mon s ** t.

C’est qui je suis, à prendre ou à laisser. Je suis fier de la personne que je suis devenue et je suis tellement excitée par la croissance à venir. C’est des niveaux à cette chose de la vie “.