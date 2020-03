Les grandes absences pour la Coupe Davis 2020

Comme l’année dernière, Madrid accueillera la phase finale de la Coupe Davis entre le 23 et le 29 novembre. Ce tournoi débarquera devant nous avec les 18 finalistes à la recherche de la conquête de ce nouveau format qui l’année dernière a été un succès et cette édition espère l’égaler voire le dépasser. Malgré de bonnes sélections, toutes les stars n’auront pas leur place dans cette fête. Certains parce que leur pays n’est pas classé, d’autres parce qu’ils n’avaient même pas d’options de classement et d’autres parce qu’ils ne partagent pas la philosophie du groupe Kosmos et défendent toujours la vieille Coupe Davis qui, ces dernières années, était plus un marasme qu’autre chose. Ensuite, nous passerons en revue les grandes absences.

Roger Federer et Stan Wawrinka: Les années sont loin où les deux ont conduit la Suisse à se battre pour la Coupe Davis et même à la gagner. Actuellement, l’équipe suisse est dans les limbes de cette compétition et le week-end dernier est tombée au Pérou 3-1, tombant dans le Groupe mondial II. Si dans un cas hypothétique, la Suisse a joué le tournoi sur un joker, je doute que Roger et Stan aient décidé de le jouer, n’étant pas très d’accord avec ce nouveau format.

David Goffin: L’équipe belge a été fixée dans cette compétition et est même venue disputer la finale il y a quelques années, mais elle ne semble pas vivre son meilleur moment. Le week-end dernier sans l’aide de Goffin, l’équipe belge a succombé à la Hongrie 3-2 et ne sera donc pas à Madrid pour se battre pour refaire l’histoire. Il semble que sans Goffin ou Darcis, l’équipe belge ait très peu à faire dans cette compétition.

Stefanos Tsitsipas et Grigor Dimitrov: Il y a deux cas à considérer. Ni la Grèce ni la Bulgarie n’avaient de billets si elles voulaient pour la phase de qualification qui s’est tenue le week-end dernier, donc ce ne sont pas des noms que l’organisation avait en tête lors de leur venue en novembre. Ce type de sélections a le handicap de n’avoir qu’un seul joueur de tennis d’élite dans vos rangs, et en cas d’absence, les options de victoire sont quasi nulles. Malgré cela, Tsitsipas a avoué ce week-end qu’il tenterait de toutes les manières possibles de se rendre chaque fois qu’il le pourrait aux éliminatoires de la Coupe Davis.

Diego Schwartzman: La blessure subie il y a quelques semaines à Buenos Aires a empêché l’enfant de jouer ce week-end contre la Colombie. L’équipe argentine dirigée par Gaston Gaudio ne pouvait pas compter sur Schwartzman ou Pella, ce qui a fait surprendre la Colombie et quitter l’Argentine sans la Coupe Davis. Une absence très dure pour une équipe qui s’est toujours battue pour cette compétition.

Alexander Zverev et Lucas Pouille: Nous sommes dans l’exemple de deux joueurs qui ne sont pas attachés à ce nouveau format introduit l’année dernière et qui, comme ils l’ont fait en 2019, ne seront pas de la partie. La France et l’Allemagne seront présentes dans cette phase finale, mais elles ne pourront pas compter sur deux de leurs meilleures stars, donnant plus de gallons aux moins habituelles comme Benoit Paire ou Jan-Lennard Struff.

En plus de tous ceux mentionnés, nous devons souligner d’autres noms qui ne seront pas dans cette Coupe Davis comme Cristian Garín, Kei Nishikori, Casper Ruud, Guido Pella, Nikoloz Basilashvili, Hubert Hurkacz ou Pablo Cuevas, entre autres.

.