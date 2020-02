Les Grands Chelems me motivent davantage

Après avoir atteint la finale de l’Open d’Australie, l’ancienne n ° 1 mondiale Garbine Muguruza a déclaré qu’elle souhaitait revenir dans le top 10 du classement mondial WTA dès que possible. Dans une interview à Marca, Muguruza a également parlé de sa relation d’entraîneur avec l’ancienne championne de Wimbledon Conchita Martinez.

“Ce que nous avons de très bon … elle a été une joueuse de très haut niveau et nous nous comprenons immédiatement. C’est un lien très spécial, car nous avons besoin de la moitié des mots pour nous faire comprendre. Conchita est une personne que j’ai toujours considérée (en tant qu’entraîneur).

Et cette fois, quand je cherchais un coach, il y avait une coïncidence qu’elle était disponible et, le moment venu, je n’ai pas hésité à la contacter pour travailler avec elle. J’ai senti que je devais changer d’air, une nouvelle voix, une nouvelle équipe, renouveler un peu l’énergie.

Et Conchita n’a pas tardé à dire oui. Nous travaillons dur pour mettre de l’ordre dans tout cela. Comment organiser le jeu, le style de jeu. De nombreux détails techniques qui, à un niveau élevé, font une différence. “Avant le début de la nouvelle saison, Muguruza est allé en Tanzanie pour gravir le mont.

Kilimandjaro, la plus haute montagne d’Afrique. “C’était un défi personnel. Je voulais me mettre dans une situation difficile, savoir de quoi j’étais fait. J’ai appris à être plus en contact avec la nature. Ce fut un dur voyage de résistance, de sacrifice, de mentalité …

Une très bonne expérience. “L’Espagnole sait que l’un de ses principaux défis est de bien jouer de façon cohérente et dit qu’elle y travaille.” Il est clair que la régularité est quelque chose de très difficile à réaliser.

Démontrer un niveau élevé de tennis chaque jour est un défi pour tout le monde. Commencer une nouvelle année avec une nouvelle équipe m’a beaucoup aidé. Et continuer le travail aussi, car les résultats arrivent tôt ou tard. Il faut être patient et faire face à cette frustration.

Je ne savais pas quand les résultats arriveraient, mais la vérité est qu’ils sont venus très vite. “Maintenant classée n ° 16 au monde, Muguruza dit qu’elle reste plus motivée au Grand Chelem et reconnaît que revenir à Non .

1 dans le monde sera une tâche difficile à réaliser. “Il est clair que tous les tournois sont importants, mais je ne peux pas nier que les Grands Chelems me motivent davantage. Je me sens mieux quand je ressens ces grandes étapes et que je fais face aux grands joueurs ou que je ressens juste une grande adrénaline.

(Revenir au n ° 1 est) un très grand puzzle qui doit être assemblé. C’est très difficile à réaliser. ”