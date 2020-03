Les grands perdants possibles du classement ATP

Le coronavirus Cela a laissé les joueurs et les fans dans une profonde tristesse. Le tennis masculin est paralysé pendant six semaines, tandis que le tennis féminin le sera pendant au moins deux semaines. Les joueurs subiront des pertes financières en ne pouvant pas collecter les prix de chaque tournoi, et les journalistes, en particulier les indépendants, auront du mal à mener à bien leur travail de manière tout à fait normale.

Un autre aspect à considérer serait la perte de points dans le classement au cas où l’ATP poursuivrait son modus operandi des dernières semaines. Lorsque la suspension d’Indian Wells a été annoncée, l’agence a décidé de réduire les points gagnés au cours de cette semaine par tous les joueurs, sans exception; maintenant la situation est différente, puisque la déduction de six semaines de points pourrait signifier grief comparatif pour certains joueurs de tennis. Dans le cas où c’est la mesure adoptée, il y aura des joueurs de tennis qui connaîtront une forte baisse du classement, résultat de leurs succès au cours de ces six semaines l’an dernier. En faisant des conjectures et en s’en tenant à cette possibilité, celles-ci seraient les plus affectées par la suspension de toute compétition:

Fabio Fognini: Le joueur de tennis italien a connu le plus grand succès de sa carrière en 2019, après avoir remporté le titre en Principauté. Cette semaine de tennis a encapsulé le meilleur de Fognini: sa férocité face aux meilleurs, la polyvalence de son jeu par le bas et la létalité de son revers, en mouvement et surtout arrêté du fond du court. Gagner là-bas a propulsé Fabio à une position privilégiée dans le classement, lui faisant atteindre le top 10 à moyen terme. Malgré quelques irrégularités et admettant une gêne physique à divers points la saison dernière, l’Italien est resté en tête du classement, occupant actuellement le # 12 position de la même chose. Cependant, une perte de points dans les semaines à venir ferait même quitter Fognini top-20. Les 1000 points de championnat réduits à Monte-Carlo lui laisseraient 1345 points en cinq semaines. Avec ce score, Fognini fermerait le top 30 du classement de cette semaine, soit une baisse de près de 20 positions. Si nous considérons que, peut-être, le tennis ne reviendra pas avant Roland-Garros, Fabio serait dans une situation très compromise dans la boîte, face au top-4 dans un troisième tour possible. La différence est bien sûr plus que remarquable.

Dusan Lajovic: Si beaucoup ont vu le titre de Fognini comme une surprise, le tournoi de Lajovic était un vraie cloche. Battant un Medvedev qui a pris feu après avoir battu Djokovic, le joueur de tennis serbe a atteint sa première et unique finale du Masters 1000 du tournoi monégasque. Là, il ne pouvait pas avec Fognini, mais les fans ont commencé à prendre au sérieux le tennis subtil et élégant de Dusan, qui a mûri notamment l’année dernière aux mains de José Perlas. La bonne forme s’est poursuivie, avec un titre à Umag et des victoires de valeur, comme lors de la dernière Coupe ATP, dans laquelle il a battu Khachanov ou Aliassime, qui ont contribué à bâtir un classement qui le laisse au bord du top 20 (# 22). Cependant, ces 600 points en constituent la majorité, et leur perte laisserait les Serbes en dehors du top 40. Un hack, presque sans le voir venir, ce qui diminuerait clairement les possibilités du Serbe dans un avenir proche.

John Isner: la tessiture du géant américain est très similaire à celle de Lajovic. Bien que sa performance lors du dernier tour de terre ne soit pas la meilleure, l’Américain est déjà conscient que son effondrement dans le classement serait basé sur les points perdus de Miami, où il a atteint la finale de l’édition 2019. Là, il ne pouvait être arrêté que par Federer, et c’est que si quelque part il aime John, c’est dans son pays natal. À Key Biscayne, il a obtenu son premier grand titre en 2018, et au Hard Rock Stadium, il était sur le point de le revalider. Sans ces 600 points dans ses bagages, John sortirait également très probablement du top 40, et c’est quelque chose qui ça n’arrive plus depuis 2011. Le coronavirus pourrait briser une séquence de plus de huit ans dans le top 40 pour Isner.

Pablo Andújar: plus loin des projecteurs, le joueur de tennis espagnol serait un autre grand perdant de cette pause. C’est pendant ces six semaines de pause que Pablo a construit son retour sur la ligne de front ATP, gagner deux Challengers (Villena et Marbella) et récolter 150 points en Marrakech, où il a atteint la finale. Là, Benoit Paire a vengé sa défaite à Marbella en ne lui laissant aucune option en finale. Si maintenant le joueur de Cuenca est au bord du top 50 (# 53), la projection de points dans les cinq prochaines semaines le laisserait sur le bord … du top 100. Cela signifierait des difficultés à participer à de nombreux tournois ATP et un retour plus que possible sur le circuit Challenger pour reconstruire un bien meilleur classement.

