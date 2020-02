Les hauts et les bas de Dominic Thiem

C’est au Arthur Ashe Stadium lors de l’Open des États-Unis en 2109 que Dominic Thiem a connu ses moments de repos. Il avait traversé quatre sets difficiles avec l’Italien Thomas Fabbiano et s’était incliné après 14 as servis lors du premier tour.

“J’étais très, très fatigué après deux sets et je suis loin d’être à 100% … C’est très difficile de gagner … C’est ce que c’est”, a déclaré Thiem avec dégoût lors de la conférence de presse après la défaite en Open. Il a admis qu’avec tous ses efforts, il est toujours resté court en disant: «Ce n’était pas le vrai moi».

Il avait également échoué lors du Masters de Shanghai en s’inclinant en quart de finale face à Matteo Berrettini. Il n’a pas échoué lors de l’Asian Swing où il a affronté Richard Gasquet à Andy Murray, remportant le titre de l’Open de Chine de Stefanos Tsitsipas.

C’est l’Open de Vienne qui a redonné courage et confiance à Thiem dans son sens du jeu en remportant le titre contre Diego Schwartzman en trois sets. La saison 2019 était finie, Thiem avait des messages mitigés sur l’endroit et le moment où la cohérence de son jeu réapparaîtrait.

Le modèle était là, mais pas dans le bon sens. Il ne pouvait pas enchaîner quelques victoires dans les tournois ensemble et la frustration grandissait pour le quatrième joueur classé au monde. Les tensions ont également augmenté lorsqu’il a embauché l’ancien joueur de l’ATP, Thomas Muster, pour rejoindre son équipe.

Il commencerait aux finales mondiales de l’ATP tout au long de l’Open d’Australie, mais Thiem ne pouvait pas prendre son style d’entraîneur et l’a licencié avant la fin de l’Open d’Australie. Vaincre Djokovic lors de la finale de l’ATP a fait beaucoup pour la confiance en soi de l’Autrichienne et sur le terrain, la commentatrice Annabel Croft lui avait dit: “Vous aviez l’impression d’être dans la même zone.

Il y a eu tellement de moments spéciaux, tant de hauts et de bas … quelle a été la clé pour passer ce bris d’égalité et garder votre sang-froid? “Thiem a admis qu’il était toujours dans la zone mais ses stratégies étaient juste assez puissantes et Djokovic n’était pas ‘ t au point avec de nombreuses tactiques dans son jeu.

“En revenant de 1-4 et un peu de chance ici et là …”, a déclaré Thiem. Il avait frappé 51 vainqueurs et a déclaré: “Je devais faire quelque chose de spécial, je jouais à Novak.” L’Autrichien avait dit qu’il avait joué son jeu qui était offensif et cela a fonctionné pour lui alors.

Pourquoi cela ne fonctionne-t-il pas de manière cohérente est un autre problème? L’Open d’Australie a présenté à Thiem des adversaires difficiles. C’était Gael Monfils, Rafael Nadal puis Alexander Zverev, pour n’en nommer que quelques-uns. L’Autrichien est devenu confiant que s’il pouvait vaincre tous ses adversaires, il aurait une bonne chance de gagner Djokovic.

Les deux hommes s’affrontent 7 pour Novak Djokovic et 4 pour Thiem. Mais le match a tourné en faveur de Thiem “Revenant de 1-4 et un peu de chance ici et là …”, a déclaré Thiem. Il avait touché 51 vainqueurs et il a déclaré: “Je devais faire quelque chose de spécial, je jouais à Novak.

Dominic Thiem a eu un match nul difficile à l’Open d’Australie avec Gael Monfils face, Rafael Nadal et Alexander Zverev en nommant quelques-uns. Il a terminé sa course avec Novak Djokovic. Il avait confiance en lui, mais Djokovic était trop précis et dépassé Thiem.

Le premier set est allé à Djokovic, brisant le cœur de Thiem et quand il avait vaincu Rafael Nadal en quart de finale, il savait que de grandes choses allaient venir. Ça ne l’était pas. La bataille avec Djokovic a laissé des cicatrices mentales et un épuisement physique.

Se pourrait-il que Djokovic ait non seulement voulu remporter le titre, mais aussi gagner parce qu’il avait perdu contre Thiem auparavant? L’Autrichien était simplement content de ses réalisations en battant non seulement Monfils mais Nadal en disant que “je suis vraiment fier de la façon dont je suis resté dans le match après une situation très difficile.”

Malgré tout, Thiem n’a pas pu gagner la bataille cette fois avec Djokovic et a accepté son prix de finaliste. Le prochain tournoi aurait été l’Open d’Argentine dont Thiem a gagné en 2018. Il a été contraint de se retirer. L’Autrichien s’est senti obligé de se reposer après un Open d’Australie totalement épuisant pour avoir bientôt de l’énergie pour le Rio Open.

Espérons que la spirale descendante cessera de tourner pour Thiem alors qu’il se regroupera pour redevenir victorieux avec de futures performances.