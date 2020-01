Les hommes américains ont une solide journée 2 à l’Open d’Australie

Beaucoup a été fait au sujet des luttes des joueurs de tennis masculins américains au cours de la dernière décennie. Alors que les femmes américaines ont vu la domination avec les soeurs Williams ainsi que Sloane Stephens remporter l’US Open en 2017. Les hommes n’ont pas vu de vainqueur du grand chelem depuis 2003, quand Andy Roddick et Andre Agassi ont remporté des titres de slam. Les hommes américains ont passé huit ans entre même leur apparition en demi-finale du slam lorsque Sam Querrey a fait les demi-finales de Wimbledon 2017. Bien qu’il manque toujours un concurrent sérieux, le tennis masculin américain est aussi profond qu’il l’a été depuis longtemps, et ce talent a été affiché au premier tour ici à Melbourne.

Aperçu des hommes américains

Il est peu probable qu’un Américain remporte le trophée à l’Open d’Australie, mais la profondeur des joueurs est forte. Huit Américains sont actuellement classés dans le top 100, à égalité au troisième rang de tous les pays, derrière la France et l’Espagne. Chacun de ces huit joueurs a fait le voyage à Melbourne, ainsi que quatre autres qui ont fait le tableau principal. Huit de ces douze étaient en action mardi. Cinq d’entre eux sont sortis victorieux et deux des trois défaites ont été remportées par les 15 meilleurs joueurs. Ces gagnants rejoindront Sam Querrey, qui a bouleversé la tête de série # 25 Borna Coric, au deuxième tour, donnant aux États-Unis six respectables joueurs apparaissant au deuxième tour. avoir seulement 22 ans.

Reilly Opelka et Frances Tiafoe

Bien qu’ils n’aient pas gagné, Reilly Opelka et Frances Tiafoe, respectivement troisième et cinquième américaines classées, ont toutes deux joué au tennis après avoir reçu des tirages malchanceux. Les deux joueurs sont classés dans le Top 50 mais pas assez haut pour gagner une graine. Tiafoe a attiré le finaliste dominant de l’US Open et tête de série # 4 Daniil Medvedev et a pu prendre un set avant de perdre en quatre. Opelka a eu pire chance. Manquant d’une tête de série par seulement deux places de classement, il a attiré la tête de série no 12 Fabio Fognini au premier tour. Opelka semblait être sur le chemin de la victoire, mais après avoir remporté les deux premiers sets, le match a été suspendu en raison de la pluie. Mardi était une autre histoire avec Fognini revenant et remportant le cinquième set supertiebreak. Les deux joueurs ont beaucoup à améliorer et, avec leur âge, ils affronteront certainement les futurs slams.

Américains victorieux au jour 2

John Isner

À la mode vintage de John Isner, Isner a battu le Brésilien Thiago Montiero dans un match de quatre sets comprenant tous les tie-breaks et zéro pause de service. Isner a été de loin l’américain le plus titré de la décennie, mis en évidence par son titre à Miami en 2018, devenant l’un des deux seuls Américains à remporter un tournoi de la série Masters 1000 depuis 2010. Son succès et ses nombreuses semaines passées dans le top 10 ont pas transféré dans les résultats au slams, atteignant les quarts de finale ou mieux seulement trois fois dans sa carrière. Aucun de ceux qui sont venus à l’Open d’Australie, où il a étrangement lutté. Il a un excellent match nul face au qualificatif chilien Alejandro Tabilo, et est la meilleure chance d’une course profonde du tournoi par un Américain.

Taylor Fritz

Fritz est l’un des deux Américains tête de série en Australie et son jeu mardi a montré qu’il était bien mérité. Il a envoyé le qualifié Tallon Griekspoor en seulement une heure et 26 minutes par un score de 6-3 6-3 6-3. Le joueur de 22 ans n’a pas abandonné le service et n’a fait face qu’à deux points de rupture tout au long du match. Il jouera le gros service de Kevin Anderson au deuxième tour, qui a récemment connu du succès dans les tournois majeurs, mais sera vulnérable à la suite d’une blessure, ce qui donnera à Fritz un match favorable. Fritz a longtemps été annoncé comme la prochaine star américaine, et sa percée pourrait très bien se produire cette semaine en Australie.

Tommy Paul

La victoire de Tommy Paul en quatre sets contre Leo Mayer a poursuivi sa progression régulière l’année dernière. Il a fait son entrée dans le top 100 pour la première fois en septembre et a atteint la 80e place à son arrivée à Melbourne. La victoire mardi a été sa première victoire en carrière dans le tableau principal d’un chelem, un énorme pas en avant pour n’importe quel joueur. Paul est amusant à regarder et, combiné à sa personnalité amusante, il fait de lui un joueur sympathique que les fans suivront à mesure qu’il gagnera en reconnaissance. Il fait face à un test difficile au deuxième tour contre le demi-finaliste de l’US Open Grigor Dimitrov, mais Paul a montré une amélioration considérable et peut jouer librement avec peu à perdre dans l’espoir d’un bouleversement.

Tennys Sandgren

Sandgren revient sur le site de sa course magique en quart de finale en 2018 avec un autre bon départ. Il a battu le qualifié Marco Trungelliti en deux sets, ne perdant pas non plus tout le match. Sandgren a eu du mal à égaler la forme qu’il avait montrée en 2018 à Melbourne, mais a joué un tennis solide sur l’ATP Challenger Tour. Il a un match nul très difficile contre le demi-finaliste de l’US Open Matteo Berrettini au deuxième tour. Cependant, les meilleurs joueurs ne lui ont posé aucun problème il y a deux ans en battant Dominic Thiem et Stan Wawrinka. Sandgren, contrairement à beaucoup d’autres, est un compagnon qui a culminé à la fin de sa carrière et tentera de profiter d’une autre course profonde surprenante à Melbourne.

Michael Mmoh

Mmoh, comme Paul, a également remporté son premier match nul au Slam mardi. Il a battu le vétéran espagnol Pablo Andujar de façon convaincante 6-1 6-4 6-4. Les solides coups de fond de Mmoh étaient bien visibles, montrant son potentiel qu’il a du mal à atteindre. Mmoh a gagné une wild card dans le cadre du USTA Wild Card Challenge et en a déjà profité. Son classement se situe en dehors du top 200, peinant à trouver un succès constant. Il fait malheureusement face à la tête de série n ° 9, Roberto Bautista Agut, qui est un adversaire difficile pour tous les joueurs du monde. Quel que soit son résultat au deuxième tour, Mmoh espère que cette victoire pourra donner un coup de pouce à sa saison et à sa carrière.