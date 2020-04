Les huit avancées pour la performance et la santé dans l’histoire du tennis

Imaginez voir Roger Federer dans une vidéo vintage jouant un match contre Rod Laver, Fred Perry ou René Lacoste. Si Federer était né entre les années 1920 et 1930, sa carrière aurait été différente. Mais les Suisses n’auraient pas pu bénéficier de toutes les avancées en matière de performances et de santé de ces dernières années.

Une étude du British Journal of Sports Medicine a identifié les meilleures avancées utiles non seulement aux professionnels mais aussi aux amateurs. Voyons ce qu’ils sont: “1) Technologie d’analyse des joueurs. Des équipements spécialisés ou des appareils intelligents sont maintenant disponibles qui ont la capacité de mesurer la façon dont le joueur joue ou interagit avec son équipement.

Cela donne des informations objectives qui n’étaient auparavant disponibles qu’à partir d’une analyse subjective par le coach. Les joueurs ont désormais accès à des informations d’entraînement sophistiquées à faible coût, même s’ils n’ont pas d’entraîneur, ce qui a un impact majeur sur le sport.

Les informations sont en temps réel (ou très proches du temps réel) et sont beaucoup plus détaillées qu’auparavant. Le développement de cette technologie d’analyse des joueurs évolue si rapidement que les règles du tennis de 2014 ont été modifiées pour permettre l’utilisation d’appareils approuvés par la Fédération internationale de tennis (ITF) pendant le jeu.

2) Appel téléphonique électronique. Une avancée scientifique récente particulièrement notable a été l’introduction d’un système d’appel téléphonique électronique dans le tennis, Hawk-Eye. Ce système complexe utilise des caméras haute performance pour suivre la balle et déterminer où elle atterrit sur le terrain, qui est affichée à l’aide de graphiques informatiques.

Ces informations peuvent être fournies aux joueurs, aux spectateurs et aux arbitres de match en temps quasi réel et sont acceptées comme une réponse définitive à la question éternelle “ in or out ” 3) Biomécanique et analyse vidéo. La biomécanique a aidé les entraîneurs de tennis à comprendre les caractéristiques mécaniques du coup de tennis et à débloquer les mécanismes complexes par lesquels les joueurs développent puissance et contrôle.

Bien que la plupart des premières recherches aient porté sur le service de tennis, récemment les coups de fond ont été analysés. Les entraîneurs ont toujours demandé des informations sur le développement des AVC et il est agréable de voir des enquêtes sur les techniques qui changent au fil du temps (variante) et celles qui sont similaires pour les jeunes joueurs de haut niveau et les professionnels (invariant).

4) Balles de tennis à faible compression. L’introduction de balles de tennis à faible compression a fondamentalement changé la façon dont les enfants et les adultes apprennent à jouer au tennis. Ce sont essentiellement des balles légères qui sont faciles à frapper. Au fur et à mesure que les joueurs se familiarisent avec les coups de base, ils progressent vers des balles de taille normale qui sont «molles» de sorte que le vol de la balle est plus lent et que le rebond est plus faible.

5) Psychologie du sport. Il y a maintenant une grande conscience de l’importance des parents des joueurs de tennis juniors, et des programmes d’éducation des parents ont été développés. Pour le coaching des joueurs débutants et intermédiaires, l’accent est beaucoup plus mis sur le climat de motivation, car cela est très pertinent.

Les joueurs de tennis de haute performance utilisent une variété de stratégies de contrôle émotionnel, car il a été démontré que cela affecte la performance de manière positive. 6) Surveillance des blessures. Les connaissances générales sur les blessures liées au tennis ont augmenté au fil des ans, mais l’incidence, la gravité et la nature des blessures signalées varient considérablement d’une étude à l’autre.

Bien qu’une partie de cette variation puisse être expliquée par des populations et des conditions d’échantillonnage différentes, les principales raisons sont liées à la variation significative de la définition des blessures et aux méthodologies disparates utilisées par les études distinctes.

Récemment, des recherches ont exploré les liens entre le chargement et les blessures de tennis, bien que beaucoup plus de travail soit nécessaire dans ce domaine avant que des conclusions définies puissent être tirées. sept) Nutrition. Les progrès récents de la nutrition se sont principalement concentrés sur les sports à forte demande énergétique tels que le cyclisme et la course de marathon, mais la prise de conscience des avantages d’une bonne nutrition au tennis a augmenté.

De nos jours, la plupart des joueurs professionnels ont un régime bien pensé avant, pendant et après le jeu qui comprend des fluides, des glucides et des protéines dans la bonne combinaison pour des performances optimales et une récupération améliorée. 8) Stress thermique.

Un certain nombre d’études ont été réalisées pour étudier la réponse thermorégulatrice des joueurs de tennis au stress thermique. 7–9 Ces résultats montrent que la température corporelle centrale (TCC) peut être maintenue à un niveau sûr dans un large éventail de conditions environnementales et est principalement déterminée par l’intensité de l’exercice et le taux métabolique qui en résulte.

Lorsque les mécanismes de refroidissement du corps (transpiration et vasodilatation cutanée) fonctionnent normalement, l’équilibre thermique est atteint et maintenu après environ 40 minutes de match de tennis. ”