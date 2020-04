Les humains se promèneront bientôt avec une puce bientôt

L’ancien numéro un mondial Marat Safin, de Russie, a partagé son point de vue sur la pandémie de coronavirus lors d’une session en ligne sur Instagram avec Sports.ru. Safin dit que les gens à l’avenir seront implantés avec des micropuces et que le monde ne sait pas encore tout sur le virus.

Safin, 40 ans, a déclaré: “En 2015, Bill Gates a dit que nous aurions une pandémie, le prochain ennemi est un virus, pas une guerre nucléaire. Ils ont simulé au forum de Davos comment les choses se passeraient. Je ne pense pas que Bill Gates est un tel prédicteur – il savait tout.

Les gens seront vaccinés avec des micropuces, les gens doivent être préparés. Regardez, tout est écrit sur Internet. Je pense que cela se produira. Quelqu’un croit que la civilisation sera bientôt terminée. Je n’y crois pas.

Nous allons bientôt marcher avec une puce. Le monde entier a été mis à la maison, donc tout fonctionne. Je pense qu’il y a des gars plus puissants que les leaders mondiaux. Les vrais propriétaires d’argent, les propriétaires du monde, et ils peuvent facilement le faire.

Vous pouvez l’appeler un gouvernement fantôme, vous pouvez ce que vous voulez. Je pense que nous ne savons même pas qu’ils existent. Les Rothschild et les Rockefeller sont des noms bien connus, et quelqu’un d’autre est derrière eux. “Safin dit également qu’il n’est pas possible pour quiconque d’enseigner aux autres car ils doivent s’enseigner eux-mêmes”, je pense que les enseignants sont la mauvaise approche.

Nous sommes nous-mêmes enseignants. Pourquoi quelqu’un a-t-il besoin d’un enseignant? Comment puis-je conseiller quelque chose à une autre personne? C’est une personne complètement différente, il a une perception différente, une conscience différente. Personne ne devrait le dire à personne.

Chacun sait tout lui-même, quoi et comment le faire. Et les enseignants sont farfelus afin de l’emporter sur quelqu’un, afin que quelqu’un gère votre vie. Qui a besoin de ça? ”