Les jeunes américains jouent 2 contre 3 le jour 2

Parmi les 12 hommes américains engagés dans le tableau principal de l’Open d’Austrailian 2020, trois ont moins de 25 ans et n’ont pas encore remporté leur premier match en simple lors d’un tournoi du Grand Chelem. Tous étaient en action le jour 2. Une paire de jeunes de 22 ans, Tommy Paul et Michale Mmoh, ont décroché leur toute première victoire de niveau Slam. Le Géorgien de 23 ans, Chris Eubanks, doit attendre un autre jour car sa tentative de faire jouer le jeune trio trois pour trois est restée sans effet.

Le succès continu de Tommy Paul

Tommy Paul, le n ° 80 mondial le mieux classé des trois, a repris ses succès à la fin de 2019. Après avoir abandonné le premier set à l’Argentin de Leonardo Mayer, âgé de 32 ans, par 6-4, Paul a inversé la tendance trois fois de suite. Par des scores identiques de 6-4, Paul a remporté les trois sets suivants pour passer au deuxième tour d’un chelem pour la première fois. Paul affrontera la tête de série # 18 Grigor Dimitrov au deuxième tour.

Paul a lutté dans les épreuves de qualification du slam pendant une grande partie de 2019 avant de gagner une traction significative dans les événements Challenger de fin de saison. Dimitrov est loin du niveau Challenger, donc Paul devra faire face à un test difficile au tour 2.

Mmoh tire le meilleur parti de Wild Card

Tennis Austrailia détient l’autorité sur les jokers pour cet événement. L’organisation partage l’un des jokers avec l’USTA, qui fait de même avec l’US Open et Tennis Austrailia. Michael Mmoh, 22 ans, a profité du seul wild card américain en se qualifiant pour le deuxième tour à Melbourne.

Mmoh a réalisé un record de 0-5 dans les matchs du Grand Chelem en simple à l’Open d’Australie 2020. Mmoh a changé ce zéro en un avec autorité. N ° 217 mondial, Mmoh a dépoussiéré l’Espagnol Pablo Andujar en trois sets. L’Espagnole de 33 ans occupe plus de 150 places devant Mmoh au 63e rang mondial. Hélas, les matchs ne sont pas joués sur papier; Mmoh n’a perdu que 9 matchs en envoyant Andujar en moins de deux heures. La tête de série # 9, Roberto Bautista Agut, attend Mmoh au deuxième tour; la poussière de lutin aura disparu d’ici là, car Bautista Agut sera trop pour le jeune américain à succès.

Pas encore pour les Eubanks

Tentant de faire du jeune trio américain trois pour trois, Chris Eubanks n’a pas pu gérer son compatriote Peter Gojowczyk. Malgré un jeu très solide pour progresser en qualifications, les Eubanks n’ont pas pu effacer ses défaites passées dans le tableau principal. Eubanks a abandonné son match en 4 sets, dont un set final de 6-0. Il a maintenant une fiche de 0-4 dans les matchs du tableau principal du slam.

Tour mixte pour les Américains

Globalement, le contingent américain lors du premier ouvert de l’année a donné des résultats mitigés. Le groupe a terminé le premier tour avec un dossier de 6-6. Les gagnants comprenaient John Isner, tête de série n ° 19, la fusée servant Sam Querrey ainsi que Taylor Fritz et Tennys Sandgren. Avec Eubanks, Mackie McDonald, Steve Johnson, Frances Tiafoe et Marcos Giron et Reilly Opelka ont abandonné leurs matchs d’ouverture.