«Les jeunes armes sont prêtes à défier Nadal, Djokovic et Federer»

Comme toujours au cours des 15 dernières années, Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic sont toujours les joueurs à battre sur le Tour masculin, terminant dans le top 3 12 ans après avoir fait cela pour la première fois en 2007. Pourtant, le la prochaine génération de joueurs nés en 1996 ou après est prête à défier trois légendes pour le trône en 2020, avec Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Denis Shapovalov, Karen Khachanov et d’autres qui tenteront de changer l’ordre et de se battre pour le Major couronnes dès que possible.

Avec Dominic Thiem qui est un peu plus âgé, les jeunes ont pris des tournois importants loin de Nadal, Federer et Djokovic, y compris les événements Masters 1000 et les finales ATP, et Denis Shapovalov pense que cela devrait devenir une tendance dans le couple suivant des années aussi.

Marquant cette victoire sensationnelle contre Rafael Nadal à l’âge de 18 ans à domicile au Canada, Shapovalov sait comment lutter contre les 55 champions de la Major, espérant plus de la même chose après avoir pris un départ victorieux à la Coupe ATP après cette victoire serrée sur Stefanos Tsitsipas.

“Je pense qu’il y a beaucoup de talent là-bas, tout un tas de grands joueurs dans chaque équipe de notre groupe, donc c’est une boîte inspirante. Je pense que c’est probablement l’un des meilleurs groupes en termes de classement et juste des joueurs de général.

Nous sommes tous amusants à regarder, avec des personnalités et des capacités différentes. J’étais extatique après avoir découvert que je pouvais jouer contre Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev et Alex de Minaur. L’ATP Cup est un excellent moyen de commencer la saison, de tester vos compétences contre les rivaux par le haut et de voir où en est votre jeu en ce moment.

Je pense que tôt ou tard, et probablement plus tôt, les jeunes gars commenceront à frapper à la porte et à remporter des titres majeurs après avoir poussé les “ Big 3 ” aux limites, ce qui était évident lors des Masters 1000 en 2019.

Daniil Medvedev a presque décroché la couronne de l’US Open et les jeunes sont sur le point de percer. Je suis sûr que 2020 va être très important pour les jeunes, avec les deux prochaines années qui devraient apporter beaucoup de défis et d’excitation. ”