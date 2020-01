«Les jeunes armes vont essayer de battre Roger Federer, Rafael Nadal et moi»

Le premier Major de la saison à Melbourne approche à grands pas, les joueurs se préparant à courir après le gros trophée, le prix record et 2000 points. Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic ont remporté les 12 derniers titres majeurs depuis 2017, dominant le reste du peloton qui se rapproche de plus en plus des stars à venir qui tentent de leur enlever le trône.

En 2019, Dominic Thiem et Daniil Medvedev ont été finalistes à Roland-Garros et à l’US Open, s’inclinant face à Rafael Nadal et espérant faire leur dernier effort en 2020 et soulever l’un des quatre titres les plus notables du monde du tennis.

Le 16 fois champion majeur Novak Djokovic est prêt à se battre contre les jeunes, nommant Dominic Thiem, Stefanos Tsitsipas et Daniil Medvedev comme prétendants au titre à l’Open d’Australie et les principaux rivaux des “ 3 grands ” qui jouent toujours à un niveau élevé .

Louant les rivaux mentionnés, Novak a parlé de leurs améliorations et de leur capacité à lutter contre les joueurs les plus accomplis et expérimentés qui sont toujours capables de garder les titres majeurs à leur actif, en espérant plus de la même chose au moins en 2020.

Novak a fait un début de saison parfait en battant Rafael Nadal en finale de la Coupe ATP pour soulever le trophée de la Serbie, cherchant le même scénario à Melbourne où il joue pour le huitième titre. “Regardez, le dernier Grand Chelem en dur était à New York, et Rafa l’a gagné”, a déclaré Djokovic.

“Donc, je pense que c’est grand ouvert, l’Open d’Australie et tous les autres Majors. Je ne pense pas qu’il y ait des favoris évidents. Vous avez Roger Federer, Rafael Nadal et moi-même en raison de l’expérience et du classement que nous avons, ce qui fait probablement nous les meilleurs candidats.

Ensuite, vous avez Daniil Medvedev, Stefanos Tsitsipas, Dominic Thiem qui produisent récemment un tennis incroyable. Ils ont montré qu’ils avaient mûri sur la grande scène et amélioré leur jeu suffisamment pour défier les joueurs du haut et les battre.

Tout le monde continue de parler du fait que le joueur NextGen a remporté une majeure et il semble que cela se rapproche. Espérons que cela ne se produira pas cette année, mais nous verrons. ”