«Les jeunes attrapent Roger Federer, Rafael Nadal, Djokovic»

Avec 13 victoires en 15 matches et deux titres ATP par son nom, Andrey Rublev a jusqu’à présent été l’un des joueurs de la saison, se classant parmi les 15 premiers et envisageant des positions encore plus élevées le reste de l’année. Le Russe a remporté des titres à Doha et à Adélaïde dans les premières semaines de 2020, subissant des pertes contre Alexander Zverev et Filip Krajinovic à l’Open d’Australie et à Rotterdam et participant à l’ATP 500 à Dubaï comme l’un des favoris derrière Novak Djokovic.

Parlant d’un début d’année fantastique, Andrey est conscient qu’il doit encore apporter des améliorations pour défier les rivaux du plus haut niveau, en mentionnant Denis Shapovalov, Stefanos Tsistsipas, Daniil Medvedev et Karen Khachanov comme les jeunes qui sont toujours devant lui. .

En outre, le Russe estime qu’ils ont tous réduit l’écart avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic malgré le fait qu’ils n’ont pas encore remporté de Major et déplacé trois légendes du trône. Rublev jouera le premier match à Dubaï lundi contre le jeune italien Lorenzo Musetti.

“Je ne fais pas de boxe et de basket-ball maintenant car je n’ai pratiquement pas de temps pour moi. J’avais l’habitude de faire un peu des deux dans le passé, mais maintenant c’est une question de tennis; cela prend près de 95 pour cent de mon temps”, a déclaré Rublev. .

“Je termine à 19 h ou 20 h, puis je rentre chez moi, je dîne et je commence à me préparer pour le lendemain matin. C’est ma vie maintenant. Pourtant, les autres sports comme la boxe et le basket-ball m’aident dans mes mouvements et mon agilité en jouant au tennis.”

Le début de la saison a été incroyable mais l’essentiel en ce moment est de garder mon niveau sur une bonne note. Il y a encore des choses à améliorer et je sais que je dois y travailler si je veux être un meilleur joueur.

Le principal objectif pour moi maintenant sera de franchir un niveau supérieur, de rester concentré, de travailler dur et de continuer à faire ce que je fais de mieux. C’est incroyable d’entendre les grands joueurs dire que je suis parmi les étoiles montantes. Des gars comme Roger Federer, Novak Djokovic, Andy Murray et Rafa Nadal font partie de l’ensemble de joueurs le plus magnifique que nous ayons eu au tennis.

Et puis, nous sommes nombreux à les rattraper. Il y a des joueurs bien meilleurs que moi, des gars comme Denis Shapovalov, Stefanos Tsistsipas, Daniil Medvedev et Karen Khachanov, qui font tous mieux que moi en ce moment.

Je sais que je vais faire de mon mieux et rien ne sera facile. Je dois travailler dur et m’améliorer sur et en dehors du terrain; nous verrons où nous allons. ”