Les jeunes joueurs à surveiller en 2020

Le tennis est un sport pour les jeunes hommes et femmes, mais vous ne le sauriez pas avec le succès continu de Serena Williams, Roger Federer et Novak Djokovic. Le tennis voit régulièrement du sang neuf entrer dans les rangs professionnels, mais il est souvent difficile pour beaucoup de ces jeunes d'atteindre les sommets de remporter l'Open d'Australie, l'Open de France, Wimbledon ou l'US Open. L'Open de France est le prochain Grand Chelem de tennis au calendrier et les meilleurs joueurs du monde s'affronteront sur terre battue à Roland Garros.

Cette année verra une multitude de jeunes joueurs de tennis affamés en tournée. La pression du tennis de classe mondiale leur parviendra-t-elle? Voici un aperçu des jeunes joueurs de tennis à surveiller en 2020 et, espérons-le, au-delà.

Bianca Andreescu

Bianca Andreescu est à surveiller en 2020, mais pour être juste envers l’adolescente canadienne, les fans de tennis la regardent depuis un moment maintenant. Andreescu a remporté l’US Open 2019, la mettant sur la carte et faisant d’elle un héros national au Canada. Elle était la plus jeune femme à avoir remporté l’US Open depuis Maria Sharapova. Après la victoire à New York, Andreescu a atteint son plus haut classement WTP de n ° 4 au monde. En 2019, Andreescu a également revendiqué des titres à l’Indian Wells Open et à domicile à l’Omnium canadien.

Cori «Coco» Gauff

Cori “Coco” Gauff est l’un des joueurs américains les plus prometteurs du jeu aujourd’hui. Elle a fait irruption sur la scène en 2019 en battant Venus Williams sur le chemin du quatrième tour de Wimbledon. Gauff n’a que 15 ans (elle aura 16 ans en mars) et a atteint son meilleur classement en février 2020 (n ° 49). En octobre 2019, elle a obtenu sa première victoire au titre WTA à Linz en battant Jelena Ostapenko.

Jannik Sinner

Le comédien et comédien italien Jannik Sinner a remporté le prix du nouveau venu de l’année de l’ATP Tour en 2019. Ce prix revêt une grande importance car il a été voté par les contemporains de Sinner lors de la tournée. Sinner a mis un point d’exclamation à la fin de sa fantastique saison de tennis en remportant les finales ATP Next Gen. Il a ajouté un trio de trophées Challenger à son cabinet et a atteint le 68e rang de la tournée, son meilleur classement. Sinner n’a que 18 ans, mais après avoir atteint le deuxième tour de l’Open d’Australie, il sera confiant de poursuivre sa jeune carrière dans les futurs Grands Chelems en 2020.

Denis Shapovalov

Le Canadien Denis Shapovalov n’a que 20 ans, mais possède déjà une riche expérience en tennis professionnel. En janvier 2020, Shapovalov a atteint son plus haut classement ATP, n ° 13, tout en continuant à s’appuyer sur son jeu solide. En 2017, Shapovalov a atteint le quatrième tour de l’US Open, qui est le plus loin qu’il ait parcouru en Grand Chelem. En 2019, il a remporté son premier titre en simple avec une victoire à l’Open de Stockholm.