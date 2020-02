Les jeunes joueurs de tennis à surveiller en 2020

2020 sera l’année où de nombreux jeunes joueurs seront confrontés à toutes les attentes qui les attendent. Beaucoup ont déjà montré quelque chose d’important en 2019; une promesse faite à nous et aux prochaines générations de médias et de fans de tennis.

Les exemples les plus frappants sont deux: Jannik Sinner et Cori Gauff. Sinner vient d’être élu nouveau venu de l’année par ses collègues de l’ATP Tour. Au terme d’une saison passionnante, le jeune Italien a remporté la Finale ATP Next Gen, remportant également trois titres Challenger et atteignant son meilleur classement (78e position du Classement ATP).

Tout cela à seulement 18 ans. Cori Gauff est maintenant une star, bien qu’elle n’ait que 15 ans. Classée 68e au classement WTA, la jeune Américaine a été mise à l’honneur à Wimbledon, où elle a atteint le quatrième tour, battant également Venus Williams.

À l’US Open, elle s’est arrêtée au troisième tour. Le 13 octobre 2019, elle a remporté son premier titre WTA à Linz, battant Jelena Ostapenko, en trois sets. Les cartes de visite de ces deux jeunes sont certainement les plus éblouissantes.

Parmi les garçons, il y a d’autres perspectives à observer attentivement en 2020. Parmi eux, certainement Alexei Popyrin, Miomir Kecmanovic, Alejandro Davidovich-Fokina et Corentin Moutet. Maintenant, tous sont appelés à donner une réponse similaire à celle de Sinner; ce ne sera pas facile, mais les quatre ont la chance de s’améliorer la saison prochaine.

D’autres incluent le finnois Emil Ruusuvuori, Allemand Rudolf Molleker, Britanique Jack Draper, the16-year-old Martin Damm, Jonas Forejtek (vainqueur des US Open Boys Singles 2019), Holger Rune (vainqueur des Roland Garros Boys Singes 2019), et Shintaro Mochizuki (gagnant du Wimbledon Boys Singles 2019).

Toutes des perspectives très intéressantes, mais auront-elles la même précocité que Jannik Sinner? Les jeunes joueurs du WTA Tour envoûtent déjà le monde: Bianca Andreescu, Amanda Anisimova, Sofia Kenin et Dayana Yastremska sont des réalités déjà établies. Olga Danilovic, Iga Swiatek, Anastasija Potapova sont d’autres jeunes femmes en quête de gloire.

Avec eux, Dane Clara Tauson, Canadien Leylah Annie Fernandez, Ukrainien Daria Snigur, et colombien María Camila Osorio Serrano. En bref, il y a un grand groupe de jeunes joueurs qui sont prêts à montrer leurs compétences même parmi leurs collègues plus âgés. Une autre idée intéressante sur une saison qui s’annonce passionnante.