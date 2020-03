“Les jeunes joueurs se rapprochent de Roger Federer, Nadal et Djokovic”

Malgré l’essor de Next Gen ces dernières années, Novak Djokovic, Rafael Nadal et Roger Federer n’ont pas l’intention de se retirer. Le Serbe et l’Espagnol ont gagné à Dubaï et à Acapulco la semaine dernière, tandis que le champion du Grand Chelem à 20 reprises s’est arrêté après l’opération sur son genou droit.

Depuis sa retraite du jeu professionnel en 2012, Juan Carlos Ferrero a commencé à former de jeunes joueurs pour lui permettre d’exprimer tout son talent. Interrogé par Tennishead, l’ancien numéro 1 mondial a évoqué la domination des Big 3 (Federer, Nadal et Djokovic).

“Je vois les jeunes joueurs devenir de plus en plus capables et leur niveau se rapproche du Big 3, mais Federer, Nadal et Djokovic continueront de faire de bonnes nouvelles encore quelques années. L’année dernière, du Top 10, juste Dominic Thiem et Stefanos Tsitsipas ont réussi à battre n’importe lequel des trois grands du Grand Chelem, donc je dirais l’un ou l’autre.

Le niveau de Dominic au dernier Open d’Australie était incroyable. Il était vraiment près de gagner “- a déclaré JCF. Sur ses principaux objectifs lors de l’entraînement des joueurs, Ferrero a ajouté:” Nous essayons de les aider à atteindre leur meilleur niveau.

Pas seulement au tennis mais aussi en tant que personne. Il est particulièrement difficile de leur faire comprendre que les joueurs de tennis professionnels ne travaillent pas seulement dur sur le terrain mais aussi hors de celui-ci. Pratiquement tous nos étudiants veulent être professionnels mais beaucoup ne sont pas prêts à faire le sacrifice d’engagement que cela nécessite. ”