Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020 risquent-ils d’être annulés?

Le Japon accueillant les Jeux olympiques de Tokyo 2020 en juillet, le comité d’organisation est “gravement préoccupé” par la propagation du coronavirus et son impact sur l’événement quadriennal de cet été.

L’épidémie de coronavirus de Wuhan est une épidémie virale en cours affectant la Chine continentale. 490 personnes sont décédées des suites du virus. En outre, 24 300 personnes et plus ont été touchées par la même chose. Le virus se propage dans le monde entier et déjà 27 autres pays et territoires en ont été influencés.

Au Japon, 10 cas de coronavirus ont été confirmés. Il y a quelques jours, de nombreuses épreuves de qualification des JO de Tokyo 2020 ont été affectées par le virus. Finalement, les événements sportifs ont été obligés de reprogrammer.

«Nous sommes extrêmement inquiets» – Le comité d’organisation des Jeux Olympiques de Tokyo 2020

Le directeur général du comité d’organisation des Jeux japonais, Toshiro Muto, a abordé la question. Il espère que le virus sera «éradiqué le plus rapidement possible» de leur nation.

“Nous sommes extrêmement inquiets en ce sens que la propagation du virus infectieux pourrait faire couler de l’eau froide sur la lancée des Jeux”, a déclaré Muto.

Les responsables du gouvernement japonais, dont le Premier ministre Shinzo Abe, travaillent sérieusement sur l’épidémie. Ils essaient d’éradiquer le virus. Et établissez une plate-forme parfaite pour les athlètes d’élite de la planète pendant les Jeux Olympiques.

“Nous ferons tout notre possible pour protéger les athlètes afin de leur permettre de produire leurs meilleures performances”, a déclaré Saburo Kawabuchi, maire du Village des athlètes.

«Les préparatifs pour Tokyo 2020 se poursuivent comme prévu» – Comité International Olympique

Le Comité International Olympique (CIO) jouera efficacement son rôle pour diminuer l’impact du coronavirus. Ils demanderont l’aide de l’Organisation mondiale de la santé, de l’OMS et de leurs experts médicaux. Et chercher collectivement à minimiser l’effet de l’infection contagieuse et nuisible.

“Les contre-mesures contre les maladies infectieuses constituent un élément important des plans de Tokyo 2020 pour accueillir des Jeux sûrs et sécurisés”, a déclaré le porte-parole du CIO.

“Tokyo 2020 continuera de collaborer avec toutes les organisations concernées qui surveillent attentivement toute incidence de maladies infectieuses et examinera toutes les contre-mesures qui pourraient être nécessaires avec toutes les organisations concernées.”

“Les préparatifs pour Tokyo 2020 se poursuivent comme prévu et nous avons hâte de revenir pour la prochaine revue de projet en février”, a-t-il ajouté.

Les événements sportifs en Chine ont été annulés et reportés. Quelques nations ont introduit des restrictions d’entrée sur les athlètes chinois concernant la propagation du virus contagieux.