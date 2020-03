Les Jeux Olympiques de Tokyo 2020, sur la corde raide

Depuis quelques jours, les gens parlaient d’une décision aussi logique, aussi douloureuse que nécessaire. Les Jeux olympiques de Tokyo 2020 sont plus près que jamais d’être reportés en raison de coronavirus et tous les maux qu’elle a causés au monde du sport. Du 24 juillet au 9 août, la célébration de l’événement le plus important de l’année est en ondes en ce moment, en attendant le Comité International Olympique prendre une décision au cours des quatre prochaines semaines. En fonction de l’évolution des événements et du niveau de santé mondial, une voie et l’autre seront choisies.

Ce qui est évident, c’est qu’il semble extrêmement compliqué que les Jeux Olympiques. Ils peuvent avoir lieu cet été en raison de l’impossibilité pour tant d’athlètes d’accomplir leur travail: l’entraînement. Il serait absurde de les célébrer aux dates indiquées, car le coronavirus a coupé la ligne de travail de tous ces professionnels. En Espagne, par exemple, les fédérations de triathlon, de patinage, d’athlétisme, de football et de natation ont déjà exprimé leur mécontentement et leur union en ce qui concerne la prise de position et la publication de leur opinion sur la question. Dans ces conditions et avec le risque sanitaire que cela implique, les entités concernées montrent la voie de la prudence, insistant sur le fait que le mieux serait de prendre du recul et de tout reporter.

Mise à jour TOKYO 2020:

Le CIO s’est donné un délai de 4 semaines supplémentaires pour envisager un report de Tokyo 2020.

Il a tenu une réunion du Conseil exécutif cet après-midi et a exclu une annulation.

Vient au milieu des critiques croissantes de sa position par les athlètes et les comités olympiques nationaux.

– Dan Roan (@danroan) 22 mars 2020

En l’absence de confirmation officielle du CIO, que de nombreux médias considèrent déjà comme allant de soi, la deuxième question à résoudre est de savoir ce qui arriverait aux Jeux olympiques de Tokyo en cas de report. Si une meilleure date est recherchée, si elles seront transférées directement à l’été 2021 ou si elles ne seront jamais détenues directement, une option qui n’est pas envisagée actuellement. Ici, la voix des athlètes, véritables protagonistes de la question, aura une grande valeur, car tous se préparent à cet événement unique depuis quatre ans, qui est maintenant menacé par une pandémie mondiale. Les plus puristes pensent que si le contexte sanitaire ne s’améliore pas, la chose la plus normale serait de les annuler à tout jamais ou, à défaut, de les déplacer en 2024, obligeant Paris et Los Angeles à déplacer leurs rendez-vous de quatre ans de plus. Cependant, cette décision nuirait à de nombreux contrats de télévision, sites et, bien sûr, à de nombreux athlètes qui pourraient déjà être à la retraite en 2024.

Du CIO, selon les informations de dernière minute qui ont été divulguées sur les réseaux sociaux, il y a trois options: ce mois de novembreété 2021 ou l’été de 2022.

.