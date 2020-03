Il y avait de nombreux doutes quant à Jeux olympiques de Tokyo en 2021. Certains ont évoqué la possibilité de disputer au printemps au cours des mois de mars et avril, et beaucoup d’autres ont acclamé qu’elle serait contestée comme d’habitude au milieu de l’été. Eh bien, c’est officiel. Les Jeux Olympiques de Tokyo se tiendront du 23 juillet au 8 août 2021. Dans le monde du tennis, le calendrier ne changera pas grand-chose, ce tournoi se situant après Wimbledon et avant l’US Open.

