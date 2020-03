Les Jeux olympiques de Tokyo sont reportés – Naomi Osaka se concentre bien lorsque le tennis reprend

“Je pense que jouer avec la fierté du pays me rendra plus émotif”, avait expliqué Naomi Osaka lorsqu’elle avait décidé de renoncer à sa nationalité américaine pour le Japon à l’arrivée des Jeux olympiques de Tokyo.

Il y avait une grande controverse sur son abandon avec certains demandant «pourquoi dénoncerait-elle son pays? D’autres se sont déplacés et ont secoué la tête dans un désaccord inexpliqué; beaucoup ont fait la lumière sur le fait mais se sont demandé comment elle serait traitée par la suite lorsqu’elle serait rentrée chez elle à Boca Raton, en Floride.

Elle est restée fidèle à son désir et a également déclaré que “c’est un sentiment spécial de viser les Jeux olympiques en tant que représentant du Japon”. Mais regarder l’histoire d’Osaka dans un environnement japonais a créé la fierté et l’anxiété il y a longtemps quand elle ne parlait pas couramment le japonais, la nationalité de sa mère ou le créole de son père haïtien.

Les médias ont été un peu durs avec l’étoile montante à l’époque et elle a pris la chaleur dans la foulée. L’année dernière, lors de l’Open d’Australie, sa victoire sur Petra Kvitova a été reconnue par une interview à la télévision japonaise en direct de Melbourne, où un journaliste lui a demandé de s’exprimer en japonais sur son sentiment de victoire.

“Je vais le dire en anglais”, a-t-elle fermement répondu et après un certain temps, l’interview et la pression étaient terminées. Le Japon ou les États-Unis n’autorisent pas la double nationalité aux Jeux olympiques et le Japon était la décision définitive d’Osaka.

Le coronavirus a éliminé, suspendu et annulé de nombreux événements, les Jeux olympiques de Tokyo étant les plus importants et les plus élaborés. La chaleur sur Naomi Osaka pour se produire sous les yeux vigilants de ses homologues japonais et des personnes du patrimoine s’est refroidie pour l’instant.

Elle se souvient que son résultat était très positif lorsqu’elle avait remporté l’Open du Japon 2019 en septembre. C’était son premier titre au Japon au Toray Pan Pacific en battant Anastasia Pavlyuchenkova en deux sets. C’est en remportant le Pan Pacific qui lui a donné le courage et la détermination de tenter de gagner à Tokyo lorsque les Jeux olympiques arriveraient, mais ce ne sera plus le cas maintenant.

La situation actuelle est la date à laquelle le virus cessera de se propager et les choses ainsi que la communauté et les tournois de tennis reprendront. Elle avait commenté qu’être à la maison toute la journée était ennuyeux et ennuyeux. Il y a tellement de repos qu’un joueur peut obtenir lorsqu’il ne joue pas de tournoi.

Osaka et tous deviennent frustrés de ne pas savoir quand et si les tournois vont démarrer. Cette saison n’a pas été victorieuse non plus pour la jeune Japonaise qui a débuté à l’International de Brisbane en pleine demi-finale mais s’incline en trois sets devant Karolina Pliskova.

L’Open d’Australie a été un autre choc perdant en deux sets contre Cori Gauff au troisième tour. “C’est difficile parce que vous apprenez plus lorsque vous perdez. La gagnante n’apprend pas vraiment grand-chose. J’ai l’impression de ne pas vraiment me balancer librement et elle l’a été.

Je me sentais juste serré parce que jouer ici, la chose défensive … et je l’ai jouée avant. C’est tellement de battage médiatique avant le match … “avait dit plutôt dégoûté Osaka. Mais le hiatus a détendu les joueurs en général pour se regrouper, s’entraîner et amener leurs matchs à un point de contrôle et de succès.

Le temps est le problème et personne ne sait encore la date exacte ou le tournoi que la tournée reprendra. Nous espérons que c’est bientôt que les joueurs pourront mettre en pratique ce qu’ils ont pratiqué sur le terrain depuis trop longtemps.