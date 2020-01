Ajla Tomljanovic, 26 ans, a déclaré qu’elle avait pour objectif de représenter l’Australie aux prochains Jeux olympiques de Tokyo, dans une interview accordée à SportingNews. Tomljanovic a changé sa résidence de Croatie en Australie en 2014, est devenue citoyenne australienne en 2018 et l’ITF l’a jugée éligible pour représenter l’Australie juste avant la finale de la Fed Cup 2019.

Lors de sa première apparition pour l’Australie, elle est allée 1-1 en simple alors que l’Australie s’est inclinée en France en finale. Tomljanovic dit: “Elle [Alicia Molik] m’a appelé quand j’étais à Shenzhen le lendemain de l’avant-dernier tournoi de la saison.

[It] c’était vraiment un bon timing car je me sentais un peu bas et je voulais finir fort. Une partie de moi n’avait tout simplement plus le feu et cela m’a donné quelque chose … à espérer qui était plus grand que les tournois individuels.

C’était définitivement le stade le plus bruyant et le plus bondé dans lequel j’aie jamais joué et la façon dont ils m’ont embrassé était incroyable. Une partie de moi avait l’impression de faire ça plus longtemps, comme ils étaient derrière moi. De toute évidence, ils vous soutiennent lorsque vous essayez si fort sur le terrain et représentez votre pays avec fierté.

Je l’ai fait du mieux que j’ai pu. “Elle dit qu’elle veut maintenant gagner une médaille pour l’Australie aux prochains Jeux olympiques.” Les Jeux olympiques sont en fait un très gros objectif pour moi cette année. Je pense que mon classement est en ce moment, mais il y a encore longtemps.

J’espère vraiment avoir une bonne première partie de saison pour pouvoir me qualifier. Ce serait quelque chose que je n’oublierais jamais, maintenant que je peux être éligible, je suis vraiment excité. Il y a une certaine fierté qui vient avec, quand on met cette veste verte et dorée.

Je pense que la culture au sein de l’équipe dont nous faisons partie est excellente et c’est ce qui en fait pour moi. Les gens qui sont arrivés derrière nous étaient la cerise sur le gâteau. Même si nous jouions sur un court terrain de merde avec trois personnes, je pense que je ressentirais toujours cette fierté et cette responsabilité.

Je voudrais faire si bien à cause de l’esprit d’équipe dont je faisais partie, je leur donne beaucoup de crédit pour cela. “Les 56 meilleures joueuses du monde se qualifient pour les Jeux olympiques et avec son classement actuel au n ° 52, elle devra s’assurer qu’elle reste dans la fourchette de coupure début juin.