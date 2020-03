“Les Jeux Olympiques sont l’événement le plus important du monde du sport”

Rafael Nadal devrait représenter les couleurs de l’Espagne en simple et en double aux prochains Jeux olympiques de Tokyo cet été. Pour cette raison, le 19 fois champion du Slam a également décidé de jouer en double lors du premier Masters 1000 de la saison, qui débutera à Indian Wells le 12 mars.

L’épidémie de coronavirus cause des difficultés à de nombreux pays, dont le Japon. Dick Pound, membre du CIO, a déclaré que les Jeux Olympiques seront annulés en cas de risques réels pour la santé. De Tokyo, cependant, des messages de réconfort suivent.

L’événement de cette année survient au cours d’un été chargé qui comprend Wimbledon, deux événements Masters 1000 et culminant à l’US Open. Rafa, qui a remporté la médaille d’or en simple à Pékin en 2008 et en double à Rio de Janeiro en 2016, tentera également de remporter une médaille à Tokyo.

“Je ne sais pas [if it is my main goal]. Je joue simplement le calendrier pour essayer d’être prêt pour chaque événement auquel je vais participer », a-t-il déclaré à Dubai Eye 103.8 Sport. «Bien sûr, les Jeux Olympiques sont l’événement le plus important dans le monde du sport, donc j’espère être prêt à faire partie de nouveaux Jeux Olympiques.

Je suis excité à ce sujet et voyons comment les choses se passent dans les mois les plus froids avant les Jeux olympiques. Je suis juste heureux et enthousiasmé par cette saison 2020 qui est spéciale parce que nous avons les Jeux olympiques et j’espère être prêt à me battre pour mes objectifs personnels “- a ajouté le champion 19 fois du Grand Chelem.