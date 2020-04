Les Jeux Olympiques sont mon objectif pour l’année prochaine

Le joueur de tennis italien Matteo Berrettini dit que les Jeux Olympiques restent l’un de ses plus grands objectifs depuis qu’il regarde les Jeux depuis qu’il est enfant. Classé n ° 8 mondial, Berrettini, 24 ans, déclare: “Je ne sais pas si le report des Jeux olympiques est une bonne ou une mauvaise chose.

Je pense que les organisateurs ont fait ce qu’ils avaient à faire. Pour moi, les Jeux sont une chance ultime, une expérience ultime. Je regarde les Jeux depuis que je suis jeune et c’est l’un de mes plus grands objectifs. Il y a quatre ans, c’était à Rio, et les prochains Jeux semblaient si loin, presque inaccessibles.

Ils ressemblaient à un rêve. année, grâce à mon classement, je me serais qualifié. Maintenant, c’est mon objectif pour l’année prochaine. Les jeux ne sont généralement pas un objectif majeur pour un joueur de tennis, mais pour moi oui. Ma première fois aux Jeux sera énorme. “Berrettini dit que l’annulation de Wimbledon a également été un coup dur.

“Il n’y a aucun doute: Wimbledon est mon Grand Chelem préféré. J’ai fait les demi-finales à l’US Open, mais Wimbledon est le temple de notre sport. Là, même les non-initiés, ceux qui ne sont pas fans de tennis, sont heureux de jouer ou de participer dans l’éventualité.

C’est fantastique! L’annulation est très difficile pour nous. C’est une situation très spéciale. Parce qu’il se joue sur l’herbe, et en Angleterre, le temps est souvent pluvieux. Nous ne pouvons jouer le tournoi qu’à certaines dates. On ne peut pas le reporter avant novembre, ce serait 5 degrés. “

L’Italien, qui a récemment signé avec Red Bull Italia, a déclaré qu’il essayait de maintenir un équilibre entre l’entraînement et la détente en ce moment. “Sans entraînement, je ressens beaucoup de douleur, donc je ne peux pas m’arrêter. On ne peut pas travailler très dur pendant 2 ou 3 mois car on deviendrait fou!

Nous devons trouver un équilibre entre plaisir et travail. vous devez vivre ce moment comme si vous souffriez d’une blessure grave. Les joueurs expérimentés savent gérer ce genre de période, même si Federer a eu sa première blessure grave à 38 ans!

Mais il est certain qu’un joueur expérimenté sait comment agir dans un tel moment. Un jeune joueur veut toujours jouer mais, comme je l’ai dit, il faut être calme et patient.