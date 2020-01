Les Jeux Olympiques sont une priorité pour moi en 2020

Portugal Joao Sousa dit que ses objectifs pour 2020 restent les mêmes – devenir un meilleur joueur et essayer de terminer l’année aussi haut que possible dans le classement. Selon Agencia Lusa, Sousa, dont le calendrier pour les trois premiers mois comprend Auckland, l’Open d’Australie, Montpellier, Rotterdam et Marseille, «Mes souhaits sont toujours les mêmes.

Être un meilleur joueur, m’adapter au tennis actuel, essayer de terminer l’année du mieux possible dans le classement, continuer à faire ce que j’aime, qui est de jouer au tennis, et de profiter. Je n’ai pas encore fixé d’objectifs pour la saison prochaine, je suis plus concentré sur la récupération à 100%. “

Se remettant actuellement d’une fracture de stress au pied, Sousa affirme que les Jeux Olympiques restent une priorité pour lui en 2020. “Les Jeux Olympiques sont l’un des objectifs prioritaires pour 2020. Je suis allé à Rio de Janeiro en 2016 et il était une expérience unique.

Et la vérité est que ce serait une fierté pour moi d’être présent à ces JO de Tokyo. Ce sera certainement une priorité. “Sousa dit également qu’il veut également se concentrer davantage sur le double avec son ami espagnol Pablo Carreno-Busta.

«Nous donnerons la priorité aux célibataires, bien sûr, mais cette année, je vais nouer un partenariat plus sérieux avec Pablo Carreño-Busta. Parions un peu plus sur les doubles et jouons plus souvent ensemble. La priorité est de jouer les meilleurs tournois du monde, les Grands Chelems, les Masters 1000, les tournois 500 et 250 et de rester au sommet de l’élite mondiale. “

Parlant des joueurs de NextGen et de leur capacité à gagner un Grand Chelem en 2020, Sousa dit: “Dans les Grands Chelems, c’est toujours un peu plus difficile pour les jeunes joueurs. ‘Big 3’ a une grande expérience en termes de Grand Chelem et de jeu. en cinq sets.

Il est sans aucun doute beaucoup plus difficile pour ‘NextGen’ de battre ces joueurs lors de ces événements. “Sousa ajoute que des joueurs comme Stefanos Tsitsipas, Alexander Zverev, Daniil Medvedev et Frances Tiafoe ont beaucoup de potentiel et pourront affronter les Big Three.

Il est également un grand fan de l’italien de 18 ans Jannik Sinner. “Ce sont des joueurs qui peuvent parfaitement affronter le” Big 3. Sinner, pour moi, est un grand joueur. À l’avenir, il sera encore meilleur, mais il le démontre déjà. “

Je l’ai rencontré à Hal cette année et c’est un très jeune joueur au talent incroyable. Je pense qu’il sera un joueur dont nous devrons beaucoup parler à l’avenir. ”