«Les Jeux sont les plus importants au monde et les plus difficiles à

Joueur de tennis Raphael Nadal, vainqueur de 19 tournois de Grand Chelem et de 84 des ATP, double médaillé d’or olympique aux Jeux de Pékin 2008; et double dans ceux de Rio’16, Brésil – est peut-être le meilleur athlète espagnol de tous les temps.

02/05/2020 à 16:50

Dans la deuxième partie d’un entretien avec l’Agence EFE qui a eu lieu au Koweït lors de l’inauguration du «Académie Rafa Nadal», le premier hors d’Espagne; explique le génie des Baléares (entre autres, comme celui des Coupe Davis, qui a remporté cinq fois), l’importance qu’il accorde aux Jeux Olympiques, “la compétition la plus difficile à gagner” – et son ambition de briller à nouveau à la prochaine date, celle de Tokyo, dans quelques mois.

Question: Cette année, il y a les Jeux Olympiques. Quels plans avez-vous, si vous en avez, pour Tokyo 2020?

Réponse: Doit voir. Il y a beaucoup de saison à venir. Et c’est une saison exigeante pour moi, car entre 2019 et 2020 j’ai eu très peu de pause. Par conséquent, je dois très bien mesurer les efforts, mesurer le calendrier et les décisions que je prends. Que, évidemment, mis à part les décisions qui m’aident dans la mesure où j’ai plus ou moins de succès, le calendrier se termine par les résultats: au final, quand on gagne plus, on peut jouer moins; et quand vous gagnez moins, vous devez jouer plus. C’est un principe de base de notre sport.

Voyons ce que le calendrier nous réserve. Les Jeux Olympiques sont toujours une date qui est marquée. C’est l’événement sportif le plus important au monde; avec qui j’espère être là.

Q: Joueriez-vous tout? Ou se concentrerait-il uniquement sur l’individu?

R: Je n’y ai pas encore réfléchi. Il me reste des mois. Mais les Jeux Olympiques sont toujours à faire des efforts, à donner le maximum. Et j’aimerais pouvoir être de tous les côtés. Une autre chose est que cela peut vraiment être. Je ne sais pas (rires).

Il faut aussi voir comment on arrive physiquement. Mais je serai au maximum de ce que je pourrai être. Et nous verrons ce qui se passe.

Q: Pour de nombreux athlètes, être olympique est déjà le meilleur. Vous avez été champion olympique individuel, champion olympique en double; et le drapeau de son pays. À quoi cela ressemble-t-il dans ces moments?

R: C’est une compétition complètement différente. C’est évidemment la compétition la plus difficile à gagner dans notre sport, sans aucun doute. Parce qu’au final, vous avez très peu de chances d’obtenir des médailles dans notre sport.

Grand Chelem, il y en a quatre chaque année; ‘Masters 1000’ il y en a neuf. Mais les Jeux Olympiques sont là tous les quatre ans seulement. Personnellement, j’ai pu participer à des conditions dans deux Jeux olympiques au cours de ma carrière. À Athènes (2004), il avait 17 ans; et à Londres (2012), je ne pouvais pas l’être, car je me suis cassé le tendon du genou. J’ai donc eu la chance que dans les deux (occasions) j’ai participé, à Pékin (2008) j’ai gagné une médaille, en simple; et au Brésil, à Rio de Janeiro (2016) aussi.

Et pour moi, évidemment, avoir été champion à Rio a été une période très excitante. Plus quand il aurait dû être à Londres; où, à cause de cette blessure, je ne pouvais pas être. Lorsque de telles choses vous arrivent, être un porte-étendard est quelque chose qui vous reste; et c’est quelque chose qui vous rend très excité de vivre.

Après avoir raté ceux de Londres, ils m’ont finalement donné l’opportunité d’être à Rio, pour moi c’était une grande satisfaction; et je suis très reconnaissant à Alejandro (Blanco, président du Comité olympique espagnol -COE-) et à tous ceux qui ont rendu cela possible ou qui pensaient à l’époque que je pouvais être la personne choisie pour représenter toute la délégation lors de la cérémonie d’ouverture.

Q: Vous représentez toujours l’Espagne; et, en plus, avec un énorme succès. Mais quand Davis joue, cela donne l’impression, de l’extérieur, qu’il s’amuse davantage. L’approchez-vous d’une autre manière?

R: Non, c’est la même chose que toujours. J’essaie de représenter mon peuple et l’endroit d’où je viens chaque semaine, partout dans le monde. Quand ils disent votre nom, ils vous mettent en relation avec le pays et la communauté d’où vous venez. Et vous avez un peu la responsabilité de représenter votre pays à chaque événement public.

La Coupe Davis est une compétition par équipe. Et, en plus de représenter votre pays, vous jouez également pour vos coéquipiers.

C’est une situation différente, quelque peu atypique dans notre sport. Et j’aime la compétition par équipe. Je l’apprécie. Et pouvoir partager des moments joyeux et tristes avec des collègues sont des circonstances toujours un peu plus spéciales.

Q: Quand on a tant gagné; Et si important, j’imagine qu’il faut des efforts pour se souvenir de tout ce que vous avez gagné. Je n’en demande pas un, mais dites-moi deux ou trois victoires que je soulignerais dans votre carrière.

R: Cela devient difficile. Pour moi, la première Coupe Davis, à Séville, contre les États-Unis, a été un moment très important. Aussi le premier Roland Garros, en 2005, car c’était le premier Grand Chelem.

Puis, pour différentes raisons, Wimbledon 2008 est un moment clé, je pense, dans ma carrière. Et je dirais que l’Australie 2009 a été quelque chose d’inattendu, par la façon dont elle est arrivée; Mais c’était très excitant.

Et je dirais aussi que l’US Open 2013 était très spécial, étant revenu d’une blessure au genou très importante, qui m’a empêché de rester sept mois en dehors de la piste en 2012. Ce fut une autre des victoires qui m’ont rempli.

