Les JO de Tokyo reportés à 2021

C’était un secret de polichinelle mais il a finalement été officialisé Comité International Olympique a décidé de reporter le différend de la Jeux Olympiques de Tokyo d’ici 2021, en raison de la pandémie de coronavirus qui sévit dans le monde. Le CIO a confirmé cette décision à la suite de la demande du Premier ministre japonais Shinzo Abe de reporter d’un an le plus grand événement sportif du monde. C’est la deuxième fois que la ville de Tokyo est forcée d’annuler ou de suspendre certains Jeux olympiques, après celle de 1940 en raison de la Seconde Guerre mondiale. De cette façon, le calendrier du tennis subit un nouveau changement.

Shinzo Abe a été le premier à annoncer la nouvelle, affirmant qu’il avait parlé au plus haut organe pour demander le report de cet événement. Quelques minutes plus tard, le CIO l’a officialisé. Rappelons qu’il y a quelques jours à peine, cet organe a montré une position intransigeante pour maintenir les plans prévus qui étaient le différend des Jeux Olympiques du 24 juillet au 9 août et des Jeux Paralympiques du 25 août au 6 septembre. Cependant, ces derniers jours, la pression a été accrue par de nombreux gouvernements, fédérations et de nombreux athlètes qui ont déclaré que si les Jeux Olympiques avaient lieu, ils ne participeraient pas à l’événement. Un délai de quatre semaines a été accordé mais finalement cette réunion prévue pour le mois prochain n’aura pas lieu et la décision a déjà été prise à 100%.

Ce sera un mouvement de dates sans précédent dans l’histoire pour les Jeux Olympiques. Jusqu’à présent, seules les guerres mondiales ont empêché la contestation de cet événement lors des éditions de 1916, 1940 et 1944, mais dans tous ces cas une annulation définitive a finalement été choisie. Nous pouvons donc dire que nous sommes confrontés à un moment historique pour le sport, car il n’y a jamais eu de report de ces caractéristiques auparavant. Beaucoup n’oublieront jamais le coronavirus, car depuis qu’il est devenu une épidémie, il a contraint de nombreux événements sportifs à être suspendus. Au tennis, comme tout le monde le sait déjà, il n’y aura pas de tennis avant au moins le 7 juin, mais tout indique que cette date sera prolongée plus longtemps.

Encore une fois, la question que beaucoup se posent revient … Revoirons-nous le tennis en 2020?

.