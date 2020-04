Les joueurs ATP et WTA participeront au Madrid Masters Virtual Pro

Les organisateurs du Madrid Masters ont annoncé leur intention d’organiser le Mutua Madrid Open Virtual Pro du 27 au 30 avril. Les joueurs de l’ATP et de la WTA qui s’inscrivent pour participer à un événement en ligne organisé par les Masters de Madrid s’affronteront au stade Manolo Santana, recréé avec des détails exquis dans le jeu vidéo Tennis World Tour.

“Depuis que nous avons annoncé que le Mutua Madrid Open n’aurait pas lieu aux dates prévues, nous avons travaillé sur des idées pour amener le tennis aux fans”, a déclaré le directeur du tournoi des Masters de Madrid, Feliciano Lopez, dans un communiqué.

«La naissance du Mutua Madrid Open Virtual Pro met en évidence le côté technologique, jeune et innovant du tournoi, qui est l’une de ses caractéristiques depuis son lancement en 2009 et qui convient aux circonstances actuelles.

Nous avons organisé un tournoi pour les joueurs professionnels aussi fidèle que possible à l’Open Mutua Madrid conventionnel, sans qu’ils aient à quitter leur domicile. Et son objectif n’est pas seulement de divertir; nous voulons faire notre part pendant cette période, qui est si difficile pour tout le monde. “

Chacun des deux tirages aura 16 joueurs et les participants seront initialement divisés en quatre groupes. Les deux meilleurs joueurs de chaque groupe se qualifieront pour le quart de finale et à partir de là, le tournoi se jouera comme KO.

“Le Mutua Madrid Open Virtual Pro se déroulera sur quatre jours, du 27 au 30 avril, dans une manifestation de solidarité pour lever des fonds et aider les joueurs de tennis les plus démunis pendant cette période, tous ceux qui n’ont pas de revenus pour les aider à traverser ces mois d’inactivité et ceux touchés par Covid-19 “, a indiqué le tournoi.

“Pour ce faire, le tournoi comprendra une bourse de 150 000 euros dans les deux tirages (ATP et WTA), à partir de laquelle les gagnants pourront décider du montant de leur don aux joueurs de tennis souffrant actuellement économiquement, et 50 000 euros supplémentaires tout cela contribuera à réduire l’impact social de la pandémie de Covid-19. ”