Les joueurs de la WTA combattent le coronavirus

Le coronavirus continue d’être le principal protagoniste à travers le monde, et évidemment aussi dans le monde du tennis. Beaucoup ont été les joueurs de tennis qui ont publié des déclarations rassurant tout le monde, mais très peu ont contribué à lutter contre cette maladie. Les joueurs de tennis de la WTA ont dû être les premiers à le faire. Simona Halep, Cori Gauff et Bianca Andreescu Pour le moment, ils ont été les premiers à le faire, mais tout indique qu’au fil du temps, de nouvelles propositions apparaîtront.

Simona Halep est l’un des joueurs qui s’est le plus tourné vers la cause: “C’est l’occasion idéale de démontrer que nous savons comment être responsables et solidaires de nous-mêmes et des gens qui nous entourent. Pendant que nous sommes à la maison, les médecins et le personnel de santé font de gros efforts pour soigner et sauver la vie de nombreuses personnes chaque jour. Pour cette raison, j’ai décidé de faire un don d’une somme importante pour l’achat d’équipements et de matériaux pour lutter contre cette pandémie qui nous touche tant. Cet argent ira directement aux autorités médicales de Bucarest et de Constance. J’encourage tous ceux qui peuvent contribuer à ces forces pour combattre le virus. Ensemble, nous pouvons!

Nous sommes très reconnaissants de la bravoure de nos travailleurs médicaux en ces temps difficiles. Je m’engage à aider mon pays et j’ai décidé de donner du matériel médical.

Veuillez consulter ma page Facebook pour plus d’informations: https://t.co/D0Ko1lrtUp

Restez en sécurité et prenez soin les uns des autres —— ❤ pic.twitter.com/z8kbYWPUWO

– Simona Halep (@Simona_Halep) 17 mars 2020

Cori Gauff recueille également des fonds de son anniversaire: “Je sais que la pandémie de coronavirus fait peur à tout le monde en ce moment, mais il existe des moyens d’aider et de faire une différence. C’est pourquoi, pour mon anniversaire, je collecte des fonds pour soutenir la réponse COVID-19 de l’UNICEF Cette organisation travaille en étroite collaboration avec les gouvernements du monde entier pour fournir des communications, des fournitures, des soins de santé, de l’éducation et bien plus encore. Ils sont en première ligne dans cette lutte contre la pandémie. Je vous encourage tous à faire un don pour tout faire beaucoup. plus simple”.

Je sais qu’en ce moment, la pandémie de coronavirus est accablante, mais il existe des moyens de contribuer à changer les choses et de protéger les communautés du monde entier. Je recherche des fonds pour soutenir la réponse de l’UNICEF au coronavirus —-: https: //t.co/2wCiJKnIiN. #together #StaySafe

– Coco Gauff (@CocoGauff) 16 mars 2020

Bianca Andreescu fera don d’une raquette pour lutter contre le coronavirus: “Famille, fans, amis. Je donne une raquette signée par moi pour aider dans ce processus difficile. Vous pouvez participer à cette tombola en faisant un don de 25 $. Nous espérons que nous pourrons ajouter autant d’argent que possible pour lutter contre cette pandémie qui affecte tout le monde “a conclu le champion en titre de l’US Open qui a été éloigné des pistes pendant plusieurs mois en raison d’une blessure au genou.

.