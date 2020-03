Les joueurs de la WTA partent pour les départs les plus chauds en 2020

Eh bien, nous sommes officiellement dans la peau de la saison WTA 2020, et avec 10 événements WTA et un Grand Chelem dans les livres, nous avons 11 champions de tournoi différents. Avec un œil sur le reste de l’année, ce sont les joueurs de la WTA qui démarrent le plus chaud en 2020.

Joueurs gagnants sur le circuit WTA

Lorsque j’analyse des joueurs de tennis lors de la tournée WTA, je les soumets à un test composé de cinq catégories statistiques différentes. J’aimerais pouvoir dire que j’ai trouvé ces cinq catégories, mais hélas, je ne l’ai pas fait; ils proviennent d’un excellent article écrit par Jeffery Ruth, où il réduit le service comme moteur de la victoire sur le circuit WTA.

La clé de la victoire, selon Jeffery Ruth? Le match retour. Et des points de rupture enregistrés, la seule des cinq statistiques en dehors du match retour.

Cinq éléments clés du succès de la WTA

Points de retour du premier service gagnés

Jeux de retour gagnés

Conversion de point d’arrêt

Points de retour gagnés

Points d’arrêt enregistrés

En théorie, la femme sur le circuit de la WTA qui mène dans ces domaines statistiques devrait être les joueurs ayant le plus de succès sur le circuit, et à leur tour, les plus susceptibles de gagner au fil de l’année.

Pour le dire autrement, le classement ou les victoires précédentes ne sont pas nécessairement les meilleurs indicateurs du succès futur du tennis. Le meilleur prédicteur du succès futur du tennis est la femme qui contrôle le match retour… plus les points de rupture enregistrés.

Un seul qualifié: les joueuses ont besoin d’au moins sept matchs pour se qualifier – le nombre total le plus bas de matchs joués par n’importe quelle femme dans le top 20 (jetant Johanna Konta, avec trois matches).

1) Points de retour gagnés au premier service

Simona Halep, 43%

Elise Mertens, 41,9%

Lauren Davis, 41,7%

Madison Keys, 41,5%

Saisai Zheng, 41,1%

2) Retour des jeux gagnés

Simona Halep, 46,4%

Elise Mertens, 45,7%

Caroline Wozniacki, 44,0%

Marketa Vondrousova, 42,4%

Nao Hibino, 42,4%

3) Conversion de point d’arrêt

Kiki Bertens, 56,8%

Belinda Bencic, 56,6%

Julia Goerges, 54,0%

Svetlana Kuznetsova, 53,8%

Ashleigh Barty, 53,4%

4) Points de retour gagnés

Simona Halep, 47,5%

Elise Mertens, 47,3%

Caroline Wozniacki, 47,2%

Nao Hibino, 46,8%

Petra Kvitova, 46,5%

5) Points d’arrêt enregistrés

Serena Williams, 76,7%

Karolina Pliskova, 76,3%

Danielle Collins, 71,9%

Petra Martic, 70,4%

Naomi Osaka, 66,7%

Donc, maintenant, nous avons une liste des femmes sur le circuit WTA ayant le plus de succès dans les cinq catégories statistiques les plus importantes nécessaires pour gagner des matchs de tennis. Maintenant on fait quoi? Eh bien, nous les classons, bien sûr.

# 1 Simona Halep: Elle est # 1 dans trois des cinq catégories,

# 2 Elise Mertens: Elle est # 2 dans trois des cinq catégories, et juste derrière Halep dans chacune.

# 3 Nao Hibino: Placé deux fois parmi les cinq premiers.

# 4 Caroline Wozniacki: Placée deux fois dans le top cinq.

Les joueurs au départ les plus chauds en 2020

Simona Halep, Elise Mertens, Nao Hibino et Caroline Wozniacki. À l’avenir, nous exclurons Wozniacki en raison de sa retraite, mais je pense qu’il vaut la peine de noter qu’elle a connu une excellente année en 2020 avant de la quitter (demi-finale à l’ASB Classic 2020, huitièmes de finale à l’Open d’Australie). J’ai le sentiment que nous pourrions la revoir à un moment donné.

À l’avenir, ce sont les joueurs à surveiller pour le reste de la saison WTA 2020. Comment ont-ils réussi jusqu’ici cette saison?

Simona Halep: Victoire à Dubaï, demi-finale à l’Open d’Australie.

Elise Mertens: 8es de finale à Dubaï, quarts de finale au Qatar.

Nao Hibino: Demi-finale Open de Thaïlande, huitièmes de finale à Abierto Mexicano.

Cherchez ces joueurs à avoir de bonnes années en 2020. Halep et Mertens sont de sérieux prétendants à remporter les trophées du Grand Chelem cette année. Je prendrais Halep comme l’une des premières favorites pour remporter l’Open de France et Wimbledon (elle a déjà gagné une fois auparavant) et Mertens comme une favorite pour remporter l’US Open (ancienne gagnante du double, trimestres l’année dernière). Et je ne parierais pas contre Hibino dans aucun tournoi; attendez-la à monter en flèche dans le classement cette année.