Les joueurs de l’ATP et de la WTA jouent dans l’épisode 1 de Tennis United!

Le premier épisode de Tennis United a été diffusé. La chronique mensuelle ATP et WTA sera publiée tous les vendredis de ces semaines sans tennis en raison de la pandémie mondiale Covid-19. Pour le diriger, par appel vidéo, Bethanie Mattek-Sands et Vasek Pospisil.

Chaque semaine, les athlètes ATP et WTA seront invités à discuter et à commenter les nouvelles des derniers jours. Dans le premier épisode, les invités étaient Sofia Kenin et Felix Auger-Aliassime. Jannik Sinner et Donna Vekic seront également présents. Voici la vidéo du premier épisode!