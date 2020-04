Les joueurs de tennis aspirent et comprennent la suspension de Wimbledon

La réaction de pratiquement tous les joueurs du circuit de tennis WTA a été immédiate.r, via les réseaux sociaux, après l’annulation du tournoi de Wimbledon et tout le monde aspire à et comprendre la suspension.

“Je vais manquer de jouer à Wimbledon” et “Je vous verrai l’année prochaine”, sont les phrases les plus partagées de la Roumaine Simona Halep, défenseure du titre, de l’Américaine Serena Williams

Au jour d’aujourd’hui, La saison WTA se termine le 13 juillet 2020Cela signifie que la saison de gazon ne sera pas disputée, y compris Wimbledon, le troisième Grand Chelem de la saison.

LA RÉACTION DU CHAMPION ACTUEL

“Nous traversons quelque chose de plus grand que le tennis et Wimbledon reviendra!”, A déclaré Halep.. “C’est très triste d’apprendre que Wimbledon n’aura pas lieu cette année. La finale de l’année dernière sera pour toujours l’un des plus beaux jours de ma vie!”, A commenté Simona.

Mais nous traversons quelque chose de plus grand que le tennis et Wimbledon sera de retour! Oui signifie que j’ai encore plus de temps pour défendre mon titre“Il a ajouté.” Ce sera toujours le tournoi de ma vie “, a conclu le champion en titre.

LA RÉACTION D’AUTRES CHAMPIONS DU CONCOURS

“C’est difficile à assumer “, a également commenté la Tchèque Petra Kvitova, tandis que l’Allemande Angelique Kerber, ex-championne du tournoi, a souligné qu ‘”il y a des choses plus importantes sur lesquelles nous devons nous concentrer en ce moment”.

Billie Jean King, légende américaine et WTA, dont le centre de tennis éponyme à New York est devenu un centre médical temporaire pendant la pandémie, a salué la décision de Wimbledon et a exhorté la communauté du tennis à se joindre.

