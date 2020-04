Les joueurs de tennis avec le plus de semaines comme numéro 1 du classement ATP

C’est une liste qui change constamment car heureusement pour nous, nous avons dû vivre ce qui est peut-être l’âge d’or de l’histoire du tennis, où trois ont coïncidé joueurs qui sont des monstres absolus, comme dans le cas de Roger Federer, Raphael Nadal y Novak Djokovic. Les trois se battent pour devenir le meilleur joueur de l’histoire, le soi-disant Chèvre, et en plus d’essayer d’être celui avec le plus grand nombre de tournois du Grand Chelem, un autre aspect qui peut aider à déterminer le joueur de tennis “choisi” peut être le nombre de semaines comme numéro 1. Il semblait que Roger avait un avantage insurmontable sur ses poursuivants mais ces dernières années, Rafa et Nole l’ont coupé.

Maintenant que le classement est gelé jusqu’à une nouvelle date, l’ATP a décidé de ne pas compter toutes ces semaines pour que le tennis soit arrêté, donc le nombre de semaines restera en attente pour le moment. De cette façon, Roger Federer va profiter d’un temps calme situé en tête du classement avec 310 semaines de numéro 1. Le Suisse avait laissé le numéro à 302, ce qui semblait presque inaccessible et depuis 2012 n’a pas été déclaré En tant que meilleur au monde jusqu’à ce qu’il récupère cette position en février 2018 et ait pu ajouter huit semaines de plus pour atteindre les 310 qui sont maintenant affichés.

En 2017, Nadal, qui avait jusque-là ajouté 141 semaines au numéro 1, a grimpé à la première place du classement et a pu y ajouter une bonne poignée de semaines jusqu’à ce que Djokovic revienne avec style en 2018, soit une année entière de Forme consécutive au numéro 1. C’est une question de temps avant que le Serbe ne dépasse Pete Sampras. L’Américain est resté 286 semaines et Nole en est actuellement à 282, seulement quatre pour le battre, ce qui, lorsque l’action sera de retour, se produira plus tôt que tard puisque Djokovic avait une bonne marge de points sur Rafa, lui permettant de continuer en ajoutant des semaines du numéro 1.

Rafa est resté avec 209 semaines, étant le sixième de l’ère ouverte, à distance de Connors et Lendl. D’après la façon dont lui et Novak avaient joué, il semble qu’entre les deux, ils allaient continuer d’alterner le numéro 1 car les autres ne semblaient pas les suivre. Nous devrons attendre pour voir comment le circuit revient et si quelqu’un est en mesure de profiter de cette pause pour couper leur chemin dans le classement, mais il ne semble pas que la Next Gen soit toujours prête à faire ce saut nécessaire et à remettre en question le numéro 1 aux membres du Big 3.

Federer semble avoir perdu du cambre, ce qui est logique pour son âge. Proche de ses 40 ans, le Suisse reste dans le Top 5 et un seul Thiem Australian Open majeur l’a fait sortir de la troisième place mondiale. Il est probable qu’en raison de l’inertie de Djokovic et ayant encore quelques années d’avance à ce niveau, le Serbe finit par dépasser les 310 semaines du numéro 1 et que même Nadal, pourquoi ne pas y penser, termine sa carrière autour de ces 300 semaines et laisse derrière lui au reste des légendes.

Classement des joueurs avec le plus grand nombre de semaines du numéro 1 de l’ATP:

Roger Federer: 310

Pete Sampras: 286

Novak Djokovic: 282

Ivan Lendl: 270

Jimmy Connors: 268

Rafael Nadal: 209

John McEnroe: 170

Bjorn Borg: 109

André Agassi: 101

Lleyton Hewitt: 80

