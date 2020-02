Les joueurs de tennis devraient prendre position contre le racisme

L’ancienne top 10 Andrea Petkovic, qui a récemment subi une intervention chirurgicale au genou gauche, affirme que les joueurs de tennis professionnels devraient prendre position contre le racisme. Selon Sueddeutsche. Petkovic dit: «Nous, en particulier, sommes des athlètes qui jouent à l’étranger, apprenons à connaître les cultures étrangères.

Nous sommes considérés comme des modèles et devons nous positionner encore et encore contre le racisme. “Petkovic dit qu’elle a été bien accueillie lorsqu’elle est venue de l’ex-Yougoslavie en Allemagne, mais voit que les choses ne sont plus comme elles le faisaient de nos jours.

“Je suis moi-même la fille d’une famille de migrants qui est venue en Allemagne de l’ex-Yougoslavie et a été chaleureusement accueillie ici. L’Allemagne a rendu ce succès possible pour moi, sans le soutien de l’Association allemande de tennis, je ne serais jamais arrivé aussi loin.”

Cela me rend triste de voir comment les choses évoluent, que les voix deviennent plus fortes de la droite. Cependant, une grande majorité en Allemagne y résiste toujours. “À son retour devant les tribunaux, Petkovic, qui a travaillé à la télévision allemande au cours des derniers mois, dit qu’elle jouera encore quelques tournois cette année mais sait qu’elle corps lui dit d’arrêter et qu’elle prévoit également de publier un livre basé sur sa vie.

“Je veux vraiment jouer cette année et peut-être y ajouter l’Open d’Australie 2021. Il n’y aura plus autant de tournois. J’ai vraiment besoin d’écouter mon corps. Ce (le livre) sont des histoires de ma vie, une venue histoire d’une jeune femme qui grandit dans un monde extraordinaire. ”