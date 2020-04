Les joueurs de tennis frustrés de ne pas être représentés lors de la rencontre de Trump avec des organismes sportifs

Les joueurs de tennis américains Tennys Sandgren, Ryan Harrison et Noah Rubin ont exprimé leur frustration sur Twitter à l’idée que le tennis ne soit pas représenté lors de la conférence téléphonique que le président américain Donald Trump a eue samedi avec les commissaires d’une douzaine de ligues et associations.

L’appel avait des représentations de la NBA, WNBA, MLB, NFL, NHL, PGA Tour, UFC, WWE, NASCAR et MLS. Les joueurs américains se sont tous déchaînés face à l’absence d’un directeur ou d’un commissaire commun pour le tennis. Selon un rapport ESPN, Trump a déclaré lors de la conférence téléphonique avec ces chefs de divers organismes sportifs qu’il espère avoir un public de retour dans les arénas et les stades d’ici août ou septembre plus tard cette année.

Voici un aperçu des messages des joueurs ci-dessous –

Le tennis fin n’essaye pas de redémarrer son programme dans les états ou quoi que ce soit. Peut-être que l’atp et l’itf peuvent arrêter de jouer au solitaire assez longtemps pour fournir au tennis une figure de proue https://t.co/UtD6F0g1mm – Tennys Sandgren (@TennysSandgren) 4 avril 2020

Où est le tennis? Oh oui, nous n’avons rien qui ressemble à toutes les autres structures commerciales prospères du sport.

https://t.co/7ckNI2tMoQ – Ryan Harrison (@ ryanharrison92) 4 avril 2020

Le président Trump a un appel avec les chefs / commissaire aux sports pour discuter de la façon dont le sport peut aider à la transition vers la «normalité».

Le tennis n’est pas inclus dans cet appel, même avec l’US Open en septembre. Prouver à nouveau que le tennis est en veilleuse et n’a aucune organisation – Noah Rubin (@ Noahrubin33) 4 avril 2020

Cela n’a rien à voir avec mes pensées sur Trump mais avec mes problèmes d’organisation sur le front du tennis à tous les niveaux.

Si les gens du sport ne peuvent pas organiser leurs ego pourquoi d’autres voudraient-ils en faire partie – Noah Rubin (@ Noahrubin33) 4 avril 2020