Les joueurs de tennis restent en forme à la maison … sans tennis: Zverev, Tsitsipas, plus

Il y a deux types de joueurs professionnels pendant l’isolement: ceux qui prennent le #TennisAtHome littéralement et utilisent des poêles à frire comme raquettes et canapés comme filets, et ceux qui gardent la forme sans tennis. Voici quelques exemples de cette dernière catégorie de joueurs.

Alexander Zverev a des séances d’entraînement pratiquement collectives:

Séances d'entraînement à 5h💪🏽

Stefanos Tsitsipas fait un exercice futuriste original:

Qui a laissé les chiens sortir?

Gael Monfils et Elina Svitolina s’assurent de maintenir leur esprit compétitif avec des matchs féroces de tennis de table:

Monfils à Svitolina: "Je ne suis pas désolé. Je ne suis même pas désolé"

Compétences en hockey de Felix Auger Aliassime:

Comme un bon Canadien.

Pablo Andujar… Euh, quoi qu’il se passe ici:

La cuarentena pone a prueba nuestra creatividad.

Alex de Minaur choisit évidemment le golf:

Aimer la célébration

Guillermo Duran pourrait être un digne rival pour l’Australien:

Cuando extrañas competir y cualquier excusa es buena para festejar … ¡Vamos!

Borna Coric fait quelques étirements:

Stretching through quarantine

Barbora Krejcikova opte pour le basket:

Ball is life 🏀🎾

Misaki Doi utilise une raquette de padel d’une manière inhabituelle:

バ ラ ン ス ボ ー ル を 使 っ た お 家 ト レ ー ニ ン グ

Pendant ce temps, Viktoria Kuzmova fait le plus d’efforts: