“Les joueurs de tennis sont indépendants”

Pablo Carreño, actuellement 25 dans le monde, a déclaré mercredi lors d’une vidéoconférence, que les joueurs de tennis sont également des travailleurs indépendants et que certains d’entre eux, comme le reste des travailleurs, ont du mal maintenant avec l’arrêt des activités en raison de la pandémie.

04/08/2020 à 21:01

CEST

sport.es

“Nous ici en Espagne sommes autonomes. Dans mon cas, j’ai gagné assez d’argent pour tenir un moment. Mais j’ai des amis qui vivent de leurs parents “, a-t-il dit. Carreño.

C’est ainsi que le joueur de Gijón s’est exprimé dans un colloque organisé par la Fédération de Tennis de Madrid, et modéré par l’entraîneur Oscar Burrieza, auquel les Espagnols ont également participé Lara Arruabarrena y Daniel Caverzaschile britannique James Ward et l’italien Paolo Lorenzi, sous la devise “Tennis professionnel suspendu, les joueurs parlent”.

“Comme tous les pigistes qui ne peuvent pas travailler maintenant, notre revenu est nul et les dépenses continuent à venir, hypothèque, communauté, entraîneur physique, l’académie où je m’entraîne. Ce sont des moments très difficiles “, a déclaré Pablo.

“Dans la société dans laquelle nous vivons, les athlètes sont considérés comme des privilégiés, avec de grandes maisons et une belle vie, mais il y a aussi des joueurs avec moins de revenus ou de ressources que n’importe quel autre travailleur indépendant”, a-t-il précisé.

Depuis Barcelone, où il est enfermé, Carreño a également déclaré qu ‘”il y a des communautés en Espagne où le tennis est mort“et qu’une base de tournois” comme celle de l’Italie est nécessaire, avec des “futurs”, des “challengers” et de la Wta. Le fait d’avoir une chaîne de tennis (télévision) comme eux fait que le tennis soit regardé quotidiennement. C’est un système pour se nourrir mutuellement “, a-t-il poursuivi.

Carreño a également évoqué la nécessité de créer davantage de centres similaires à la RCA. “Pour que les joueurs de premier niveau puissent s’entraîner quand ils le souhaitent. Et les plus jeunes aussi. Cela aiderait également les fédérations et les communautés autonomes qui n’avaient pas beaucoup de ressources”, a-t-il déclaré.

Carreño, comme presque tous les participants au colloque, Il est difficile de jouer au tennis professionnel cette année.

“Il faut attendre et que cela s’allonge le moins possible, car alors retrouver le niveau sera difficile. Le 13 juillet (date limite à ce jour) est presque impossible. J’espère qu’ils découvriront un vaccin pour que le circuit fonctionne à nouveau cette année. Mais je pense que ce ne sera pas possible“at-il dit.

Le joueur de Gijón a également évoqué la mise en scène du Mutua Madrid Open Virtual Pro. “Je ne pense pas que les meilleurs, mais ceux qui vendent le plus participeront. Les meilleurs joueurs au niveau des médias et de différents pays pour le promouvoir. Dans ces compétitions d’autres choses sont recherchées “, a-t-il assuré.

.