Les joueurs demandent des mesures pour protéger leur sécurité financière

Il y a déjà beaucoup de voix dans le tennis professionnel qui exigent la nécessité de prendre mesures pour rendre cette pause viable pour eux. Les meilleurs au monde n’auront aucun problème à faire face à quelques mois sans tennis où ils doivent continuer à payer tout leur personnel technique et n’ont aucun revenu, mais la plupart ont dû faire face à des annulations de voyages déjà programmés et passer des semaines sans pouvoir se consacrer au travail que leur source de revenus, est un grave problème pour eux. “Nous n’avons aucune sécurité financière et nous sommes en pourparlers pour des mesures à prendre à cet égard”, ont déclaré certains joueurs de tennis dans un article sur Tennis.com, où ce problème est abordé.

