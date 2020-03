La star du double français Nicolas Mahut pense que les joueurs devraient recevoir l’argent du premier tour d’Indian Wells après l’annulation du tournoi en raison de l’épidémie de coronavirus. L’événement d’ouverture Masters de la saison – qui devait commencer cette semaine à Indian Wells – est devenu le premier événement sportif majeur aux États-Unis à être annulé en raison des problèmes de coronavirus.

“Je viens de parler aux gens du conseil des joueurs, tous les joueurs devraient recevoir l’argent du premier tour”, a déclaré Mahut à L’Equipe, comme l’a révélé We Love Tennis France. Les organisateurs du tournoi d’Indian Wells et les représentants de l’ATP et de la WTA ont tenu une réunion dimanche – au cours de laquelle ils ont décidé que l’organisation de l’événement à la suite d’un coronavirus exposerait toutes les parties impliquées à un risque élevé de compromettre leur santé.

La nouvelle a été un choc pour les joueurs et les fans car on ne s’attendait pas à ce que le tournoi fasse un appel aussi extrême et annule l’événement. “Nous sommes très déçus que le tournoi n’ait pas lieu, mais la santé et la sécurité de la communauté locale, des fans, des joueurs, des bénévoles, des sponsors, des employés, des vendeurs et de toutes les personnes impliquées dans l’événement est d’une importance capitale”, a déclaré le directeur du tournoi, Tommy. Haas a déclaré dans un communiqué: “Nous sommes prêts à organiser le tournoi à une autre date et nous explorerons les options”.