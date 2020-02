Les joueurs montrent trop peu d’émotions sur le terrain

L’ancien champion de Wimbledon Michael Stich affirme que l’Autrichien Dominic Thiem est un joueur complet mais pense qu’il devrait venir plus souvent sur le net, dans une interview au quotidien autrichien Krone. Stich, qui a remporté Wimbledon en 1991 contre son compatriote Boris Becker, déclare: “J’aime beaucoup Thiem.

Il s’est incroyablement développé, a beaucoup de potentiel, est un joueur très complet. Il devra probablement passer par un processus d’expérience sur l’herbe, mais même maintenant il y joue de très bons matchs. Nicolas Massu fait un excellent travail, et Günter Bresnik l’a également fait auparavant.

Cependant, je pense qu’il est encore possible de rendre votre jeu beaucoup plus variable. Je pense qu’il devrait éviter de jouer des rallyes trop longtemps. C’est pourquoi j’allais régulièrement sur le net. Vous pouvez également voir que les joueurs plus âgés, en particulier Federer, ont adapté leur jeu et sont plus susceptibles de trouver leur chemin vers le filet.

Cela devient de plus en plus difficile pour eux sur la ligne de base. Techniquement, Thiem a très bien évolué. “Concernant la nouvelle génération de joueurs et leur atrallétitude sur le terrain, Stich dit que les joueurs devraient être autorisés à s’exprimer davantage sur le terrain.

“Les deux (Thiem et Zverev) sont des joueurs de classe mondiale, les deux suivent une philosophie de jeu similaire – malgré des exigences physiques différentes. Zverev a le meilleur service, Thiem est meilleur par rapport à la ligne de base. Le style de jeu de Stefanos Tsitsipas, par exemple, est déjà différent.

Il recherche le risque plus tôt. Mais pour être honnête, je ne suis pas assez proche de mon travail quotidien pour faire une analyse claire. Le fait que le nom Kyrgios pose cette question encore et encore, bien que les résultats sportifs ne soient pas exceptionnels, montre que les fans réfléchissent à de tels types.

Je pense qu’en fin de compte, trop peu d’émotions se manifestent sur le terrain. Je pense que c’est bien quand un joueur lance la raquette et ne fait pas toujours semblant de s’en moquer. La génération actuelle essaie de mettre la foule de son côté.

Mais je voudrais voir plus de coins et d’arêtes – même en dehors du terrain. “Réfléchissant sur sa finale de Wimbledon en 1991, Stich dit:” C’était une surprise pour beaucoup à l’époque, cela ne fait aucun doute. Mais si vous regardez les premières pages de cette époque, vous pouvez dire que j’ai été rendu hommage.

Le match a bien sûr été très médiatisé en tant que finale purement allemande. Mais il ne s’agissait pas de gagner contre Boris. Si j’avais gagné contre Stefan Edberg, le titre aurait valu autant. Nous n’avons jamais été (ennemis). Nous étions concurrents dans le même métier, ce qui fait de nous deux meilleurs joueurs de tennis. “

Stich s’est également occupé de sa fondation, la Fondation Michael Stich, qui travaille avec des personnes infectées par le VIH et a célébré son 25e anniversaire l’année dernière. Il dit: «Le sujet du VIH et du SIDA n’a toujours pas atteint le centre de la société.

Il existe encore de nombreux préjugés. La médecine a parcouru un long chemin. Nous pouvons donner aux malades une vie bien meilleure aujourd’hui qu’il y a 20 ans. Néanmoins, de nombreuses personnes en meurent encore. Nous voulons faire avancer le travail éducatif, essayer d’informer les enfants et les jeunes sur la manière de se protéger et de faire face. Mais nous avons encore beaucoup de travail à faire. ”