Les joueurs s’attaquent aux tournois vitaux manquants

“Je me sens tellement inutile !! À quel tournoi je me prépare?” La Belge Kirsten Flipkens avait déclaré après avoir appris qu’en raison de la pandémie de virus, Indian Wells avait été annulée et que les tournées hommes et femmes seront suspendues pendant près de 6 semaines.

Cela peut être une dure leçon dans la nature, mais lorsque le début de la saison de tennis est interrompu, la calamité prévaudra. La saison de tennis 2020 a commencé avec des peurs et de l’anxiété lorsque le premier Grand Chelem de l’année – l’Open d’Australie a été menacé par des feux de brousse.

Ils se sont glissés pendant des mois avant janvier lorsque la saison a commencé et n’ont été sérieusement contenus que pendant presque la finale du tournoi. La toux, la difficulté à respirer, l’odeur des braises fumantes et des arbres qui brûlaient ont fait souffrir les joueurs des conditions horribles.

Des animaux ont été brûlés, trop de personnes tuées et les maisons des résidents ont été détruites, entraînant le déplacement sur une terre qu’ils aimaient toute leur vie. Maintenant, c’est le Coronavirus qui fait des ravages sur la communauté du tennis ainsi que sur le monde entier.

La seule différence est qu’il n’y a rien à voir. Rien ne peut être senti, mais en quelque sorte de nombreuses personnes sont infectées par un virus qui handicape ses victimes. Les organisateurs de tournois sont prudents et, à la suite de discussions avec des leaders de la santé, ont choisi de fermer les tournois en raison de la foule et des dommages aériens potentiels qui pourraient en découler.

“Je n’avais pas joué de match et je voulais vraiment jouer …” avait admis Chardy aux médias français L’Equipe. Il s’était envolé vers la Californie pour améliorer son classement et s’amuser aux championnats PNB Parabus Indian Wells.

C’est un événement qu’il a perdu au premier tour l’an dernier et qui veut rattraper les points perdus. Chardy commençait son régime d’exercice avec son physiothérapeute lorsque son entraîneur est venu et lui a dit: «Vous pouvez vous arrêter, le tournoi est annulé.

Le Français, bien que ce soit une blague, a fini par comprendre les graves conséquences des événements suspendus. Il savait que son classement avait glissé au fil des ans et commente que “… je pense que nous allons devoir geler le classement sinon cela pourrait devenir trop injuste.”

Chardy a en outre pensé que “si beaucoup de tournois sont annulés, cela peut être difficile. Et pour les points ATP, cela peut aussi être compliqué.” Malgré la menace d’être infecté puis de récupérer, les joueurs pensent également à la partie financière de ne pas jouer.

Ils ne sont pas sous contrat en tant que basketteurs et autres participants sportifs qui reçoivent de l’argent malgré tout. Vous ne jouez pas au tennis, vous ne recevez aucun prix. Ancien joueur maintenant directeur du tournoi pour Indian Wells, Mardy Fish regarde la situation dans une autre direction.

Il pense que toute la saison d’argile devrait être arrêtée, mais il dit franchement “Je ne peux pas penser qu’ils recommenceront à Madrid, Rome et ensuite à Paris … ???” Il y en a qui essaient de penser différemment.

Sergei Bruguera, capitaine de la Coupe Davis d’Espagne, a déclaré: “Comme tout le monde, j’espère aussi que cela pourra bientôt se retourner …” Garbine Muguruza, champion de Wimbledon commente calmement: “Il est temps de s’arrêter et d’attendre.

Prenez soin de vous et des autres autour de vous … “La saison est vraiment arrivée à une dynamique complexe et frustrante. Elle a touché non seulement les meilleurs joueurs, mais aussi les qulifiers et même les arbitres de chaise, les juges de lignes et toute la communauté du tennis.

Beaucoup demandent des remboursements pour leurs billets de tournois achetés en pré-saison tandis que d’autres commentent leurs abonnements à des programmes diffusés en direct. Avec le temps, la plupart de ces problèmes seront résolus, mais nous espérons que le virus se terminera lentement alors qu’il a commencé de manière si radicale.