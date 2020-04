Les joueurs seraient très reconnaissants pour toute compensation WTA

La joueuse de tennis russe Daria Kasatkina dit que, même si elle comprend que la WTA est dans une position très difficile en ce qui concerne l’indemnisation des joueurs pendant la fermeture actuelle, elle espère qu’un certain système de compensation fonctionnera et serait très reconnaissant.

S’adressant à Match TV en Russie, le Russe de 22 ans a déclaré: «Les points et les notes doivent bien sûr être gelés. Je pense que ce n’est pas si difficile. Mais l’argent est une autre question. Tous les joueurs aimeraient recevoir une compensation, de l’aide, car maintenant tout le monde est assis et ne reçoit rien.

En même temps, je comprends à quel point c’est difficile pour la WTA, car les sponsors perdent également de l’argent. Dans une telle situation de force majeure, il est difficile d’exiger quelque chose, mais si cela fonctionne, tout ira bien et nous vous en serons très reconnaissants. “

Le numéro 66 mondial dit qu’elle essaie de rester active et en forme pendant la suspension de la tournée. “La mise en quarantaine n’est pas si mauvaise, mais rester à la maison est ennuyeux. Je mélange les loisirs avec les entraînements sur le parking, le fitness, les séries, tout ce que tout le monde fait.

Comment vous est venue l’idée de vous entraîner sur le parking? Du désespoir. Lorsque la mise en quarantaine stricte a commencé, je ne pouvais plus aller au club et m’entraîner. Ensuite, je suis allé sur le parking et j’ai commencé à m’entraîner là-bas. Le mur est un grand rival.

Je continue à payer le salaire à mon coach, tous les accords sont valables. De plus, nous continuons à travailler, il m’envoie des plans d’entraînement. “Kasatkina a remporté deux titres WTA en simple – le WTA Charleston Open en 2017 et la Coupe du Kremlin à domicile en Russie en 2018.

Elle est également une ancienne gagnante de l’Open de France junior féminin en simple. L’ancienne joueuse du Top 10 a également récemment publié sa propre vidéo montrant qu’elle tentait un défi de coup de pioche comme Roger Federer depuis son parking.