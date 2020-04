Les joueurs sont prêts à abandonner la pré-saison

L’ancienne n ° 4 mondiale Caroline Garcia, de France, a déclaré que les joueurs seraient prêts à abandonner leur hors saison en novembre et décembre si le calendrier du tennis était prolongé. Selon certaines informations, les tournées de tennis envisagent de prolonger la saison jusqu’en novembre et décembre en raison de l’arrêt actuel du tennis si le circuit de tennis peut reprendre en 2020.

Pour l’instant, tous les tournois jusqu’au 12 juillet ont été annulés et il y a une certaine incertitude quant à la reprise de la tournée en fonction du déroulement de la pandémie mondiale dans les semaines à venir. Garcia est actuellement à Majorque où elle passe la période de quarantaine et a parlé à France TV Sport de la situation actuelle.

Garcia, 26 ans, raconte: “Nous nous retrouvons avec quatre mois d’entraînement et nous ne pouvons pas toucher à la raquette. Vous devez accepter la situation, j’ai la chance d’être en bonne santé comme ma famille. J’ai aussi la chance d’avoir un peu marge financière.

Le plus dur, c’est que personne ne sait comment cela se produira, sans connaître l’avenir. Aujourd’hui, la reprise est prévue pour le 13 juillet, mais elle peut aller soudainement au 13 septembre. Nous perdons notre rythme, notre calendrier ne ressemble plus à rien de normal et les tournois sont annulés les uns après les autres.

J’espère qu’ils seront reportés jusqu’à la fin de la saison et j’espère que les choses vont s’améliorer. Maintenant, nous ne savons pas quand le confinement sera terminé, quand le virus cessera de se propager. Nous ne savons pas quand nous pouvons voyager car notre sport est international et nous devons voyager pour participer à des tournois.

Je peux difficilement imaginer une annulation de la saison, ce serait dommage… Nous sommes tous prêts à renoncer à notre pré-saison de novembre à décembre. ”