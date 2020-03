Les jours sombres du tennis

Le coronavirus est conduit au chaos dans de nombreux pays du monde, provoquant des fermetures de pays entiers, des décès et de graves dommages à l’économie. Parmi les nombreux secteurs impliqués dans la lutte contre Covid-19, il y a un sport comme le tennis, qui a des répercussions très négatives.

Les dernières nouvelles concernent la suspension de tous les tournois ATP et WTA jusqu’au 7 juin. Il s’agit d’une décision qui a suivi l’arrêt initial du jeu jusqu’au 20 avril (ATP) et jusqu’au 2 mai (WTA). De nombreux tournois importants l’ont payé, comme Indian Wells, le Miami Open, le Monte-Carlo Rolex Masters, le Mutua Madrid Open, l’Italian Open et le Roland Garros.

Certains tournois ont été reprogrammés, comme l’Open de France (du 20 septembre au 4 octobre 2020), d’autres, comme le Monte-Carlo Rolex Masters, ont été annulés. Même la saison de gazon et Wimbledon (saison au cours de laquelle Roger Federer devrait revenir après la chirurgie au genou droit) risque l’annulation ou le glissement.

C’est le chaos qui affecte tout le monde du sport: football européen, NBA, Formule 1. Il s’agit d’une situation anormale pour le tennis, qui a très peu de précédents dans l’histoire. Nous devons remonter le temps. Pendant le Première Guerre mondiale, 12 épreuves de slam n’ont pas été jouées: l’Open d’Australie de 1916 à 1918, l’Open de France de 1915 à 1919 et Wimbledon de 1915 à 1918.

L’US Open a continué régulièrement, changeant également de lieu, passant de Newport à Forest Hill, en 1915. C’était une autre époque et un autre tennis. Pendant la Grande Guerre, le légendaire Tony Wilding, six fois champion du Chelem (2 Open d’Australie, 4 Wimbledon), est décédé pendant le conflit, alors qu’il était en service opérationnel dans une tranchée française, à Neuve-Chapelle, le 9 mai 1915.

Pendant le Deuxième Guerre mondiale, le conflit le plus sanglant de l’histoire de l’humanité, les bombes n’ont pas épargné même la Cour centrale de Wimbledon, qui a été partiellement détruite par les bombes larguées par la Luftwaffe sur Londres, qui ont désintégré au moins 1200 sièges, lors de la bataille d’Angleterre, qui a duré du 10 juillet au 31 octobre 1940.

Pendant la guerre, l’armée britannique a utilisé les installations du All England Club. Pendant les années de la Seconde Guerre mondiale, un total de 17 tournois du Slam ont été perdus: l’Open d’Australie de 1941 à 1945, l’Open de France et de Wimbledon de 1940 à 1945, tandis que l’US Open a continué régulièrement.

Après la fin de la guerre, le tennis a connu une période de renaissance. Ce sont des années au cours desquelles les avancées technologiques progressent régulièrement, changeant également la carrière des joueurs. Jusqu’en février 2020, le tennis a eu une vie heureuse et longue.

Aujourd’hui, la pandémie de Covid-19 nous a fait remonter le temps comme s’il s’agissait d’une sorte de nouvelle guerre. Mais même cela passera aussi.