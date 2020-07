Les ligues de Mapfre se concentreront sur les tables pour hommes, femmes et fauteuils roulants de 3 événements dans 9 sites

Photographies: Goyo Ybort

La mise à jour des calendriers des différentes ligues de Mapfre, lancée par la Fédération Royale Espagnole de Tennis (RFET) pour réactiver la compétition au plus haut niveau en Espagne, laisse définitivement 9 scénarios pour les tournois masculins, en dessous et au-dessus du top 100, femme et fauteuil roulant; répartis entre la Catalogne et la Communauté de Valence, avec 4 sites chacun, et les Asturies.

L’ouverture de la compétition sera la Ligue de tennis Mapfre du top 100 au Centre municipal de tennis Vall d’Hebron à Barcelone, siège de la Fédération catalane de tennis, entre le 10 et le 12 juillet. Ce centre, ouvert pour le J.J.O.O. 1992 est devenu le siège social après le déclenchement de Covid-19 et l’enfermement qui a empêché la célébration au centenaire du Club de Tennis de Lleida.

Le test aura lieu à la même date prévue, du 10 au 12 juillet, avec les mêmes joueurs annoncés: Roberto Bautista, Pablo Carreño, Albert Ramos, Pablo Andújar, Roberto Carballés, Alejandro Davidovich, Jaume A. Munar et Pedro Martínez Portero .

Le président du CT Lleida: « C’est un cas de force majeure«

Le président du CT Lleida, José Luis Solans, a regretté que le test ne puisse pas avoir lieu à Lleida: «C’est un cas de force majeure. Dans ces cas, la santé passe avant tout et il n’y avait pas d’alternative, la région étant confinée. Par responsabilité, nous ne pouvons pas continuer. »

Solans a souligné que «le club, avec le RFET et le soutien des institutions et des sponsors, a fait un gros effort ces dernières semaines pour que tout soit prêt et pour pouvoir offrir un bon spectacle, avec toutes les garanties de sécurité pour les partenaires, les joueurs et les fans, mais ce ne sera finalement pas le cas. C’est dommage car nous avons célébré notre centenaire et nous étions très excités. »

La piste olympique accueillera les matchs

Le Centre municipal de tennis de Vall Hebron a été inauguré en 1992 à l’occasion des Jeux Olympiques de Barcelone. L’installation, siège de la Fédération catalane de tennis, dispose de 15 terrains en terre battue et 7 courts rapides.

Le court central de Tennis Vall Hebron, qui a accueilli la finale légendaire des Jeux olympiques de 1992 avec Jordi Arrese comme protagoniste, accueillera cette fois les meilleurs joueurs actuels du tennis espagnol.

La MAPFRE Tennis League est une compétition créée par la RFET pour les meilleurs joueurs de tennis nationaux afin de préparer leur retour sur le circuit ATP après la pause de COVID-19. Vous affronterez deux équipes de 4 joueurs dans chacun des 3 tournois programmés. Les deux autres auront lieu à Valence (17-19 juillet) et à Avilés (24-26 juillet).

Roberto Bautista et Pablo Carreño, numéros 12 et 25 du monde, dirigeront les deux équipes qui se rencontreront au premier tour de la nouvelle MAPFRE Tennis League, qui se déroulera au Club Tennis Lleida du 10 au 12 juillet.

Les autres joueurs confirmés pour la première sont Albert Ramos, Pablo Andújar, Roberto Carballés, Alejandro Davidovich, Jaume A. Munar et Pedro Martínez Portero.

La compétition créée par la Fédération Royale Espagnole de Tennis (RFET) pour les meilleurs joueurs de tennis nationaux afin de préparer leur retour sur le circuit ATP après la pause de COVID-19, affrontera deux équipes de 4 joueurs dans chacun des 3 tournois qui composent la tournée.

Système de compétition

Les deux numéros un, Bautista et Carreño, choisiront alternativement les membres de leur équipe le jeudi 9 juillet, un jour avant le début de l’épreuve. 3 matchs simples et un match double seront joués chaque jour. Les matchs du premier jour donneront 1 point, ceux du deuxième jour 2 points et ceux du troisième jour 3.

Les simples seront disputés à partir de 17 heures, l’un suivi de l’autre, le meilleur des 3 sets avec super tie-break au troisième set en cas d’égalité. Les doubles auront un point d’or et clôtureront la journée.

Au moins 20 matchs (5 par tournoi) seront proposés en direct par Teledeporte RTVE, après l’accord intervenu entre l’entité publique et la RFET.

La marque automobile Kia récompensera le meilleur joueur de la MAPFRE Tennis League avec un modèle de voiture hybride rechargeable XCeed, une compétition organisée par la Fédération royale espagnole de tennis (RFET) pour faciliter le retour à la compétition des joueurs de tennis espagnols après la pause du COVID-19[FEMININE

Lors d’une compétition en équipe, le vainqueur de la voiture Kia sera le joueur qui marquera le plus de points au cours des trois tournois du tour à Lérida, Valence et Avilés. En cas d’égalité, le règlement technique de la RFET sera suivi pour décider du meilleur joueur de la ligue.

«Kia est une marque engagée dans la société. Nous sommes ravis de pouvoir participer à cette initiative caritative née du monde du tennis, auquel nous sommes unis depuis si longtemps, et avec laquelle nous partageons tant de valeurs », a expliqué un porte-parole de la marque.

«Pour cela, nous contribuerons en récompensant le gagnant avec l’un de nos modèles les plus recherchés, le Kia XCeed dans sa version hybride rechargeable. Un SUV compact qui, en plus de sa conception, se distingue par sa technologie axée sur la protection de l’environnement, combinant un moteur à essence efficace avec une batterie qui lui permet de parcourir environ 50 km en mode 100% électrique ».

Kia est un fournisseur du RFET et le véhicule officiel des équipes de tennis espagnoles depuis 2018.

La MAPFRE Women’s Tennis League fera ses débuts avec une sélection de luxe avec deux Top-100 lors du premier tournoi au Club Tennis d’Aro (Gérone), du 15 au 19 juillet. Les Suisses Jil Belén Teichmann (n ° 63) et Sara Sorribes (n ° 83) sont à la tête d’une liste de participants qui comprend également Aliona Bolsova (n ° 102) et Lara Arruabarrena (n ° 149).

Parmi ceux inscrits à la table finale des 24 joueuses figurent 5 autres dans le Top 300: Cristina Bucsa (n ° 176), Nuria Párrizas (n ° 217), Eva Guerrero (n ° 229), la grecque Despina Papamichail (n ° 254) et Georgina García Pérez (n ° 282).

Le niveau élevé de participation se traduit par la phase préliminaire avec la présence de promesses exceptionnelles telles que l’Andorre Victoria Jiménez Kasintseva – championne junior de l’Open d’Australie avec seulement 14 ans et numéro 1 mondial actuel -, le Gipuzkoan Ane Mintegi, le joueur d’Avila Paula Arias ou Marta Custic de Tenerife.

Trois tournois et télévision en direct

La MAPFRE Women’s Tennis League aura enfin 3 tournois, après l’annulation du test prévu à Madrid en raison de l’annonce du retour du circuit mondial WTA le 3 août. Tous dotés de 24 000 € de prix.

Après le tournoi Club Tennis d’Aro, la compétition se déplacera au Castellón Tennis Club (22 au 26 juillet) et au Els Gorchs Tennis Club des Franqueses del Vallès à Barcelone (29 juillet au 2 août).

Teledeporte proposera en direct les deux demi-finales samedi et la finale dimanche des trois tournois.

La compétition a été créée par la Fédération royale espagnole de tennis (RFET) pour les joueurs espagnols afin de préparer leur retour sur les circuits mondiaux WTA et ITF après la pause de COVID-19. Ce sera le retour officiel à la compétition dans notre pays puisque les tournois marqueront pour le classement national.

MAPFRE Chair Tennis League

En parallèle, la MAPFRE Chair Tennis League se jouera le matin, avec la présence des 6 meilleurs spécialistes nationaux: Martín de la Puente, Daniel Caverzaschi, Quico Tur, Kike Siscar, Cisco García et Arturo Montes.

Les deux autres tournois MAPFRE Tennis League se joueront au Valencia Tennis Club (17, 18 et 19 juillet) et au Avilés Royal Tennis Club (24, 25 et 26 juillet), avec le même format de compétition.

La RFET et la RTVE ont signé un accord pour offrir en direct 5 matchs de chacune des 3 nominations de La Liga MAPFRE de Tenis.

En plus du circuit masculin et du tennis sur chaise, la MAPFRE Tennis League disposera également d’un circuit féminin et d’un circuit «Valor» masculin pour les joueuses du Top 100, avec 3 tournois chacun.

La Ligue de Tennis Féminine de Mapfre sera également composée de quatre épreuves mais avec des tirages de 24 joueuses et éliminatoires

Calendrier Mapfre Women’s Tennis League

PLATJA D’ARO

Club Tennis d’Aro (1973)

Phase préliminaire: 12 au 14 juillet

Phase finale: 15 au 19 juillet

Date limite d’inscription: 27 juin

Surface: Terre

CASTELLÓN

Club de tennis de Castellón (1967?)

Phase préliminaire: 19 au 21 juillet

Phase finale: 22 au 26 juillet

Date limite d’inscription: 4 juillet

Surface: Terre

MADRID

Phase préliminaire: du 26 au 28 juillet

Phase finale: 29 juillet au 2 août

Date limite d’inscription: 11 juillet

Surface dure

LES FRANQUESES DEL VALLÈS (B)

Phase préliminaire: 2-4 août

Phase finale: 5 au 9 août

Date limite d’inscription: 18 juillet

Surface dure

Calendrier Mapfre Men’s Tennis League

Lleida, Club Tennis Lleida, tours de qualification conventionnels, 10-12 juillet

Madrid, lieu à confirmer, système de 2 groupes de 5 joueurs, 17-19 juillet

Communauté valencienne, lieu en attente, tours de qualification conventionnels, 24-26 juillet

Aviles (Asturies), Real Club Tenis de Avilés, système de 2 groupes de 5 joueurs, 31 juillet-2 août.

La MAPFRE Valor Tennis League Pour les joueurs situés dans le Top-100, le rideau sera levé à UP Pàdel & Tennis Cornellà-Bcn à Barcelone, du 15 au 19 juillet, avec une affiche qui comprend 7 participants parmi les 200 premiers au monde. Jaume A. Munar (n ° 105) et Pedro Martínez (n ° 106) seront les premiers favoris.

Parmi la représentation internationale, le Biélorusse Ilya Ivashka (n ° 138), l’Italien Lorenzo Giustino (n ° 153) et le Canadien Steven Díez (n ° 165) se distinguent. S’y joindront Carlos Taberner (n ° 175), Mario Vilella (n ° 188), Tommy Robredo (n ° 214), Bernabé Zapata (n ° 212) ou Javier Barranco (n ° 296).

La MAPFRE Valor Tennis League aura 3 tournois. Après l’événement inaugural à Cornellá, la compétition se déplacera à Alicante avec des tournois séparés à la JC Ferrero – Equelite Sport Academy de Villena (22-26 juillet) et à la Ferrer de La Nucía Tennis Academy (29-2 août), tous avec 12 400 € de lots.

La compétition a été créée par la Fédération royale espagnole de tennis (RFET) pour les joueurs espagnols afin de préparer leur retour sur les circuits mondiaux ATP et ITF après la pause de COVID-19. Ce sera le retour officiel à la compétition dans notre pays puisque les tournois marqueront pour le classement national.